Справа MH17. МЗС Росії викликало посла Нідерландів

Росія звинуватила спільну слідчу групу у «політизації» рішення про винуватців катастрофи

Сьогодні, 17 лютого, Росія заявила, що викликала посла Нідерландів через «нав’язливі спроби» влади Нідерландів притягнути її до відповідальності за збиття рейсу Малайзійських авіаліній MH17 в Україні в 2014 році. Про це йдеться в заяві МЗС РФ.

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Росія звинуватила спільну слідчу групу у «політизації» рішення про винуватців катастрофи.

«Заява спільної слідчої групи про припинення розслідування – черговий доказ того, що слідство вичерпало аргументи на підтвердження своєї однобокої обвинувальної позиції. Наголошено, що російська сторона не визнає результатів розслідування, в якому не брала повноцінної участі та від якого від самого початку була усунена», – заявили в МЗС.

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Раніше Спільна слідча група заявила, що існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу «Бук» бойовикам «ДНР» було прийнято російським диктатором Володимиром Путіним.

Проте, незважаючи на те, що було виявлено багато нової інформації про різних причетних осіб, докази на даний момент недостатньо конкретні, щоб призвести до нових судових переслідувань.

Нагадаємо, окружний суд Гааги 17 листопада оголосив вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Суд заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною.

Гаазький суд засудив до довічного ув'язнення (заочно) колишнього «міністра оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), колишнього «начальника розвідки «ДНР» Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка.

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Родичам жертв присуджується компенсація – троє визнаних винними зобов'язані виплатити родичам пасажирів рейсу МН17 загалом €16 млн.

До слова, велика авіаційна катастрофа сталася 17 липня 2014 року на сході Донецької області. Лайнер впав на землю в районі села Грабове Донецької області, його уламки були розкидані. Всі 298 осіб на борту літака загинули, випадків загибелі і поранення людей на землі в результаті падіння уламків літака не було.