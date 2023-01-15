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Росія готує масштабну інформаційну спецоперацію проти України – розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія готує масштабну інформаційну спецоперацію проти України – розвідка
Очікується масштабне вкидання ворогом фейкових новин
фото з відкритих джерел

РФ намагається використовувати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України.

Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави.

«Закликаємо журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю», – йдеться в повідомленні ГУР.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Росія готується до довготривалої війни в Україні. Про це свідчить не тільки перехід економіки на воєнні рейки, але і призначення нового голови Генштабу.

Нагадаємо, триває 326-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському - намагається покращити тактичне положення.

Теги: росія війна Україна журналіст

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