РФ знайшла винних у вибуху на Кримському мосту

Бастрикін заявив про арешт вісьмох із 12 підозрюваних

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що завершене розслідування вибуху на Керченському мосту в Криму 8 жовтня 2022 року доводить, що українські спецслужби планували та здійснили теракт. Про це він сказав в інтерв’ю ТАСС.

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«У ході розслідування підтверджена версія про те, що до організації теракту на Кримському мосту причетні українські спецслужби», – заявив Бастрикін.

За його словами, нібито встановлено 12 осіб, які мають відношення до вибуху, в їх числі громадяни України, Вірменії, Грузії та Росії, й вісім з них вже заарештовані.

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«На даний час у кримінальній справі триває проведення експертиз, у тому числі технічних, щодо виявлених на місці події речових доказів. Узагальнюється і систематизується вся отримана інформація з метою встановлення повної картини події та інших осіб, причетних до цього злочину», – підсумував Бастрикін.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня 2022 року пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

У ході слідства щодо вибуху на Кримському мосту у РФ було затримано 22 росіян, їх катують та проводять поліграфічні дослідження.

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Бастрикін на зустрічі з Путіним, маршрут вантажівки, яка підірвала Кримський міст, нібито починався в Болгарії, а потім проходив через Грузію, Вірменію, Північну Осетію і Краснодарський край. Після цієї заяви Служба контррозвідки Болгарії SANS розпочала розслідування за розпорядженням виконувача обов'язків прем'єр-міністра Галаба Донєва. Згодом Софія офіційно спростувала версію Кремля про те, що маршрут вантажівки, яка вибухнула на Кримському мосту, розпочався у Болгарії.

За повідомленням британської розвідки, переправа Кримським мостом навряд чи повноцінно запрацює до вересня 2023 року. Росіянам не вдастя закінчити ремонт мосту за вказаний період.