Розвідка повідомила про вміст валіз, які носять офіцери за Путіним

Представник розвідки: «Шантаж Путін щодо ядерної зброї вже не працює»

Валізи, з якими подорожує російський диктатор Володимир Путін не несуть ядерної загрози і українцям через це переживати не варто. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю «Еспресо».

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Юсов зазначив, що Путін бере з собою чорні валізи «не від сміливості».

Зокрема розвідник прокоментував ситуацію, коли під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном в оточені російського диктатора Путіна було помічено офіцерів з валізами.

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«За Путіним різні валізи носять, не тільки ядерні. І це напевно не тому, що він такий сміливий», – додав він.

Зазначається, що російська влада вже використала проти України всі можливі озброєння, крім ядерного, тому зайвий раз переживати через це не варто. – «Україна в цьому контексті не має підстав додатково переживати, бо вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист РФ та її нацистський уряд могли використати, вже використано».

Також у розвідці наголосили, що шантаж Путін вже не працює.

«Ядерна зброя по всьому світу – це зброя стримування. Тобто вона працює саме як елемент не застосування, а елемент стримування від зовнішніх загроз. Спроби Росії та її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу... Звичайно, світ просто так за цим спостерігати не буде, але й вестись на такий дешевий шантаж та гру теж не буде, я впевнений», – додав він.

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Нагадаємо, у червні знайшли з кулею в голові полковника ФСБ, який носив ядерну валізку Путіна.

Влітку 2022 року з'явилася інформація, що російського президента Володимира Путіна за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії. Про це йдеться у розслідуванні французького журналу Paris Match. Це роблять задля того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров’я.