Ліси та болота можуть стати новою лінією оборони Європи – єврокомісарка

Єврокомісарка з питань довкілля вважає, що природу слід використовувати для зміцнення національної безпеки

Країни Європейського Союзу можуть використовувати відновлення природних екосистем на сухопутних кордонах для стримування можливих вторгнень і посилення природних бар’єрів. Таку думку висловила єврокомісарка з питань довкілля Джессіка Росвалл, повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Росвалл вважає, що природу слід використовувати для зміцнення національної безпеки. «Інвестування в природу і використання природи як природного інструменту контролю кордонів є необхідним, і водночас це збільшує біорізноманіття. Це взаємовигідна ситуація», – сказала вона.

Як приклад посадовець навела Польщу і Фінляндію, які мають сухопутні кордони з Росією або її союзниками і вже відновлюють природні екосистеми у прикордонних районах, щоб ускладнити можливе вторгнення. «Я відвідувала ці місця: там роблять територію більш «ворожою» для проходу, залишаючи чагарники та дерева. Тоді іншим не так легко її перетнути», – сказала єврокомісарка.

Росвалл додала, що відновлення водно-болотних угідь також може створювати природний оборонний бар’єр. «Великим танкам дуже важко пройти через такі території», – зазначила вона.

Посадовиця закликала країни розглядати природу як частину оборонної інфраструктури і враховувати ризики для національної безпеки, які виникають через екологічні проблеми. За її словами, здорова природна екосистема є ключовою для продовольчої та водної безпеки, які також слід вважати важливими складовими національної безпеки.

«Нам потрібно інвестувати в природу. Найочевидніший приклад – це вода. Якщо у нас немає води, у нас немає безпеки. Подивіться на Україну, де атакують водну інфраструктуру. Вкрай важливо інвестувати в інфраструктуру і захищати її», – пояснила єврокомісарка.

Нагадаємо, 10 країн Північної Європи домовилися розробити спільні плани транскордонної евакуації цивільного населення на випадок серйозної кризи або військового конфлікту в регіоні. Йдеться про Німеччину, Польщу, Естонію, Латвію, Литву, Швецію, Норвегію, Фінляндію, Ісландію та Данію. Країни планують координувати дії у разі необхідності масового переміщення людей через кордони.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої оборонні зусилля, щоб уникнути війни, розв'язаною Росією, яка може бути «настільки масштабною, як та, яку пережили наші діди та прадіди». Рютте підкреслив, що багато союзників Альянсу не усвідомлюють повної серйозності загрози з боку Росії в Європі.