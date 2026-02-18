Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Лавина в Каліфорнії: 10 лижників зникли безвісти, ще шестеро – в пастці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лавина в Каліфорнії: 10 лижників зникли безвісти, ще шестеро – в пастці
У горах Каліфорнії зійшла лавина
фото: NBC News

Поблизу озера Тахо зійшла лавина, рятувальники шукають зниклих лижників

У гірському районі поблизу озера Тахо в Каліфорнії зійшла лавина, після якої 10 лижників вважаються зниклими безвісти, а ще шестеро опинилися в пастці та очікують на рятувальників. Про це повідомляє NBC News, пише «Главком».

Інцидент стався в районі Касл-Пік неподалік міста Тракі – популярного місця для катання на лижах. Серед 16 людей, які перебували в зоні сходження лавини, були чотири гірські гіди та дванадцять лижників.

Рятувальники вже вирушили на місце події, однак складні погодні умови значно ускладнюють операцію. За словами представників влади, через сильний снігопад і високий ризик повторних лавин пересування відбувається повільно.

«Це важкодоступний район. Рух буде обережним, щоб не спровокувати нові лавини», – зазначив капітан офісу шерифа Рассел Грін.

Шестеро людей вижили після сходження лавини і залишаються на місці, підтримуючи зв’язок із рятувальниками через супутникові повідомлення. Вони облаштовують тимчасові укриття, щоб перечекати негоду.

Нагадаємо, у долині Валь-Вені в італійських Альпах внаслідок сходження лавини загинули троє французьких лижників. Інцидент стався 15 лютого, ще одна людина вважається зниклою безвісти після іншого випадку сходження снігу. 

Читайте також:

Теги: США рятувальники снігопад негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найскладніша ситуація прогнозується в Луїзіані, Міссісіпі та Теннессі,
Зимовий шторм охопив США: 14 штатів оголосили надзвичайну ситуацію
25 сiчня, 01:36
Жінка розпалює вугілля, щоб приготувати вечерю, під час планового відключення електроенергії в Санта-Крус-дель-Норте, де розташована одна з найбільших теплоелектростанцій Куби
США нададуть Кубі допомогу на тлі звинувачень в енергетичній блокаді
6 лютого, 00:29
У Лос-Анджелесі розпочався судовий процес щодо залежності від Instagram та YouTube
У США стартує судовий процес щодо шкідливого впливу Instagram і YouTube
9 лютого, 16:50
Вулиці столиці стали небезпечними через ожеледицю там, де сніг прибирали недостатньо добре або не прибирали зовсім
Біля Інституту травматології – суцільна ковзанка. Фоторепортаж із центру Києва
19 сiчня, 14:54
Вірусний ролик про Камчатку виявився згенерованим ШІ
Вірусне відео про гігантські замети на Камчатці виявилося фейком
19 сiчня, 20:35
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що місія НАТО була погоджена з усіма країнами Альянсу
Німеччина пояснила чому Трамп різко змінив позицію щодо мит
26 сiчня, 11:35
Експрезидент США Білл Клінтон закликав захищати демократію на тлі дій міграційної служби США
Клінтон закликав американців виходити на протести проти дій адміністрації Трампа
26 сiчня, 13:49
Президент США Дональд Трамп заговорив про силовий сценарій проти ядерної програми Ірану
Трамп допустив силовий рейд на ядерні об’єкти Ірану
30 сiчня, 10:54
У Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих
Удар по Богодухову: загиблий батько трьох дітей був демобілізованим військовим із ампутацією
11 лютого, 13:39

Соціум

Лавина в Каліфорнії: 10 лижників зникли безвісти, ще шестеро – в пастці
Лавина в Каліфорнії: 10 лижників зникли безвісти, ще шестеро – в пастці
Літаки Air Force One отримають улюблене забарвлення Трампа
Літаки Air Force One отримають улюблене забарвлення Трампа
Скільки українських біженців працевлаштувались в Німеччині: реальні цифри
Скільки українських біженців працевлаштувались в Німеччині: реальні цифри
Стрілянина під час хокейного матчу у США: чоловік вбив сина та ексдружину
Стрілянина під час хокейного матчу у США: чоловік вбив сина та ексдружину
У США озброєний 18-річний юнак намагався прорватись до Капітолію
У США озброєний 18-річний юнак намагався прорватись до Капітолію
Генсек Ради Європи відвідав наметові містечка у столиці
Генсек Ради Європи відвідав наметові містечка у столиці

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua