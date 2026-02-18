Лавина в Каліфорнії: 10 лижників зникли безвісти, ще шестеро – в пастці

Поблизу озера Тахо зійшла лавина, рятувальники шукають зниклих лижників

У гірському районі поблизу озера Тахо в Каліфорнії зійшла лавина, після якої 10 лижників вважаються зниклими безвісти, а ще шестеро опинилися в пастці та очікують на рятувальників. Про це повідомляє NBC News, пише «Главком».

Інцидент стався в районі Касл-Пік неподалік міста Тракі – популярного місця для катання на лижах. Серед 16 людей, які перебували в зоні сходження лавини, були чотири гірські гіди та дванадцять лижників.

Рятувальники вже вирушили на місце події, однак складні погодні умови значно ускладнюють операцію. За словами представників влади, через сильний снігопад і високий ризик повторних лавин пересування відбувається повільно.

«Це важкодоступний район. Рух буде обережним, щоб не спровокувати нові лавини», – зазначив капітан офісу шерифа Рассел Грін.

Шестеро людей вижили після сходження лавини і залишаються на місці, підтримуючи зв’язок із рятувальниками через супутникові повідомлення. Вони облаштовують тимчасові укриття, щоб перечекати негоду.

Нагадаємо, у долині Валь-Вені в італійських Альпах внаслідок сходження лавини загинули троє французьких лижників. Інцидент стався 15 лютого, ще одна людина вважається зниклою безвісти після іншого випадку сходження снігу.