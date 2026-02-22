NYT: Потенційна війна проти Ірану може стати катастрофою для США

Можливі удари по Ірану можуть затягнути США у виснажливу війну без чіткої дати завершення.

Військова операція проти іранського режиму не матиме сценарію «швидкої перемоги» і загрожує Сполученим Штатам значними людськими втратами. Як повідомляє The New York Times, поки президент Дональд Трамп розглядає варіанти дій – від локальних ударів до повномасштабного втручання – експерти застерігають від надмірної оптимістичності таких планів, пише «Главком».

Аналітики підкреслюють, що конфлікт з Іраном буде значно масштабнішим і складнішим за нещодавні події у Венесуелі. Тегеран володіє потужним військовим потенціалом та розгалуженою мережею проксі-сил по всьому Близькому Сходу. На думку експертів Міжнародної кризової групи, «чистого» та дешевого військового варіанту не існує, а ризик загибелі американських військових є надзвичайно високим, що стає критичним фактором для Трампа у виборчий рік.

На відміну від незахищеного повітряного простору Каракаса, Іран має один із найпотужніших ракетних арсеналів у регіоні. Балістичні ракети середньої дальності (до 2000 км) здатні досягти американських баз у Туреччині та країнах Перської затоки, а також території Ізраїлю. Тегеран активно випробовує системи ППО морського базування та дрони, що посилює захист стратегічних об'єктів, зокрема в Ормузькій протоці.

Стратегія Ірану полягає у миттєвій ескалації конфлікту на кілька фронтів одночасно, щоб максимально розосередити сили противника та збільшити його втрати.

Країни Перської затоки, на території яких розташовані військові об'єкти США, висловлюють серйозну тривогу. Вони побоюються, що будь-яка американська атака спровокує негайні удари Ірану у відповідь по їхній інфраструктурі. Хоча Дональд Трамп публічно заявляє, що зміна режиму в Тегерані була б «найкращим варіантом», реальність загрожує Вашингтону втягуванням у виснажливу війну без чіткої дати завершення.

Як відомо, американські військові підготували кілька сценаріїв можливих ударів по Ірану, які можуть включати ураження окремих керівників та навіть спробу трансформації політичного устрою країни, якщо відповідний наказ надійде від президента США Дональда Трампа.

За словами співрозмовників агенції, військові опції перебувають на просунутій стадії та передбачають точкові удари по особах, яких у США вважають причетними до стратегічного керівництва силами Корпусу вартових ісламської революції.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки завершують перекидання до регіону Перської затоки безпрецедентної кількості авіації. За масштабами та бойовою потужністю це угруповання є найбільшим з моменту операції «Свобода Іраку» у 2003 році.