Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму
Індекс щастя у росіян катастрофічно знижується
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Відчуття задоволеності життям серед росіян стабільно погіршується вже кілька місяців поспіль

У квітні 2026 року рівень соціального оптимізму в Російській Федерації досяг критичної психологічної позначки – індекс щастя росіян становить 52 пункта. Це абсолютний антирекорд за останні півтора десятиліття. Офіційні результати соціологічного моніторингу, як твердять російські медіа, оприлюднив державний Всеросійський центр вивчення громадської думки, інформує «Главком».

Рівень щастя у росіян

Згідно зі звітом соціологів, відчуття задоволеності життям серед росіян стабільно погіршується вже кілька місяців поспіль.

Початок падіння зафіксували у грудні 2025 року (тоді індекс становив 66 пунктів):

  • у січні 2026 року він просів до 61,
  • у лютому впав до 55, незначно скорегувався у березні (56),
  • у квітні обвалився до 52 пунктів.

Найгіршу статистику фіксували лише у вересні 2011 року (41 пункт). Той період увійшов в історію РФ як «рокіровка», коли ВолодимирПутін та Дмітрій Медвєдєв оголосили про черговий обмін посадами, що викликало хвилю розчарування суспільства та заклало фундамент для майбутніх масових протестів на Болотній площі.

Як вимірюється рівень щастя

Дослідження соціологів базується на регулярному закритому опитуванні громадської думки. Росіянам пропонують відповісти на універсальне запитання: «У житті буває всяке: і добре, і погане. Але якщо говорити в цілому, ви щасливі чи ні?». 

Індекс вираховується у пунктах як чиста різниця між сумою позитивних та негативних відповідей. Структура відповідей за квітень розподілилася таким чином:

  • 74% респондентів сумарно назвали себе щасливими (із них 30% відповіли «однозначно так», а 44% – «скоріше так»);
  • 22% відкрито визнали себе нещасливими (15% – «скоріше ні», 7% – «однозначно ні»);
  • Решта опитаних не змогла визначитися з відповіддю. 

Попри те, що пропаганда намагається маніпулювати загальною цифрою у 74% «щасливих», математична формула фіксує стрімке вимивання частки безтурботного населення та накопичення прихованого суспільного негативу. 

«Главком» писав, що рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.

Аналітики зазначають, що стабільне падіння протягом шести тижнів свідчить не про випадкове коливання, а про формування стійкого тренду на розчарування серед російського населення.

Нагадаємо, навіть лояльні до Кремля соціологічні служби почали фіксувати суттєве падіння рівня довіри до російського диктатора. Експерти пов'язують такі результати з накопиченою втомою від війни, економічними проблемами та неспроможністю влади захистити територію РФ від атак безпілотників та ракет.

Читайте також:

Теги: росіяни Щастя війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп різко висловився про проблеми американців на тлі конфлікту з Іраном
Трамп назвав єдину річ, яка його мотивує
Вчора, 08:29
Нафтопереробний завод Motiva Port Arthur у Порт-Артурі у США
Нафтовий ринок відреагував зростанням цін на відмову Трампа від мирної пропозиції Ірану
11 травня, 01:59
«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?
«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?
6 травня, 18:24
Попри майже десятикратне зростання кількості дронових атак цього року, українські порти продовжують свою роботу
В українських портах почали працювати спеціальні групи ППО
4 травня, 21:30
Швеція затримала судно Caffa після міжнародного запиту
Швеція перехопила судно із краденим українським зерном
30 квiтня, 14:27
У Туапсе після атаки на завод над містом нависає густий чорний дим
У Туапсе спалахнула масштабна пожежа після ударів по НПЗ (відео)
20 квiтня, 08:03
Лукашенко офіційно розпочав мобілізаційні заходи серед офіцерів
Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу
17 квiтня, 20:21
Російський дрон залетів у Румунію під час атаки на Україну
Дрон РФ влетів у країну НАТО під час нічної атаки
17 квiтня, 11:17
Правоохоронці документують наслідки атак, фіксують руйнування та збирають докази
РФ за добу вбила двох людей на Сумщині, ще п’ятеро поранені (фото)
17 квiтня, 07:49

Соціум

Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму
Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму
«Українська війна» у Середземному морі? Греція зробила різку заяву
«Українська війна» у Середземному морі? Греція зробила різку заяву
Індія почала благати США не перекривати російську нафту
Індія почала благати США не перекривати російську нафту
Російська армія наблизилася до створення власного Starlink
Російська армія наблизилася до створення власного Starlink
Україна вивела на орбіту перші супутники власної мережі
Україна вивела на орбіту перші супутники власної мережі
Шойгу назвав головну умову завершення війни в Україні
Шойгу назвав головну умову завершення війни в Україні

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua