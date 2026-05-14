Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму

Відчуття задоволеності життям серед росіян стабільно погіршується вже кілька місяців поспіль

У квітні 2026 року рівень соціального оптимізму в Російській Федерації досяг критичної психологічної позначки – індекс щастя росіян становить 52 пункта. Це абсолютний антирекорд за останні півтора десятиліття. Офіційні результати соціологічного моніторингу, як твердять російські медіа, оприлюднив державний Всеросійський центр вивчення громадської думки, інформує «Главком».

Рівень щастя у росіян

Згідно зі звітом соціологів, відчуття задоволеності життям серед росіян стабільно погіршується вже кілька місяців поспіль.

Початок падіння зафіксували у грудні 2025 року (тоді індекс становив 66 пунктів):

у січні 2026 року він просів до 61,

2026 року він просів до 61, у лютому впав до 55, незначно скорегувався у березні (56),

впав до 55, незначно скорегувався у березні (56), у квітні обвалився до 52 пунктів.

Найгіршу статистику фіксували лише у вересні 2011 року (41 пункт). Той період увійшов в історію РФ як «рокіровка», коли ВолодимирПутін та Дмітрій Медвєдєв оголосили про черговий обмін посадами, що викликало хвилю розчарування суспільства та заклало фундамент для майбутніх масових протестів на Болотній площі.

Як вимірюється рівень щастя

Дослідження соціологів базується на регулярному закритому опитуванні громадської думки. Росіянам пропонують відповісти на універсальне запитання: «У житті буває всяке: і добре, і погане. Але якщо говорити в цілому, ви щасливі чи ні?».

Індекс вираховується у пунктах як чиста різниця між сумою позитивних та негативних відповідей. Структура відповідей за квітень розподілилася таким чином:

74% респондентів сумарно назвали себе щасливими (із них 30% відповіли «однозначно так», а 44% – «скоріше так»);

22% відкрито визнали себе нещасливими (15% – «скоріше ні», 7% – «однозначно ні»);

Решта опитаних не змогла визначитися з відповіддю.

Попри те, що пропаганда намагається маніпулювати загальною цифрою у 74% «щасливих», математична формула фіксує стрімке вимивання частки безтурботного населення та накопичення прихованого суспільного негативу.

«Главком» писав, що рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.

Аналітики зазначають, що стабільне падіння протягом шести тижнів свідчить не про випадкове коливання, а про формування стійкого тренду на розчарування серед російського населення.

Нагадаємо, навіть лояльні до Кремля соціологічні служби почали фіксувати суттєве падіння рівня довіри до російського диктатора. Експерти пов'язують такі результати з накопиченою втомою від війни, економічними проблемами та неспроможністю влади захистити територію РФ від атак безпілотників та ракет.