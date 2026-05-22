Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Гренландії пройшли масштабні протести через відкриття консульства США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Гренландії пройшли масштабні протести через відкриття консульства США
На вулиці Нуука вийшли кілька сотень демонстрантів
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Намір Трампа отримати контроль над Гренландією перетворився на масштабну геополітичну кризу

У столиці Гренландії, місті Нуук, 21 травня відбулося відкриття нового консульства США. Місцеві жителі зустріли подію протестами на тлі спроб Вашингтона посилити вплив на арктичному острові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На вулиці столиці вийшли кілька сотень демонстрантів, які виступили проти посилення впливу президента США Дональда Трампа на Гренландію. Вони несли червоно-білі прапори острова та плакати з написами «США, зупиніть це!», скандуючи: «Ні означає ні!» та «Гренландія належить гренландцям!».

У Гренландії пройшли масштабні протести через відкриття консульства США фото 1
Містяни вийшли на протест на тлі відкриття нового консульства
Містяни вийшли на протест на тлі відкриття нового консульства
фото: Reuters

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен та деякі інші політики заявили, що вони відмовилися від запрошень на відкриття дипломатичного представництва.

Як повідомляється, новий дипломатичний центр США було відкрито замість консульства, що розташовувався у «дерев'яній хатині» на околиці міста. Офіс має більшу площу та покращує можливості для дипломатичного спілкування США з Гренландією, заявляв речник Державного департаменту.

«Ми завжди будемо сусідами і підтримуватимемо вас, яке б майбутнє ви не обрали для себе, як ваші союзники та партнери», – сказав посол США в Данії Кеннет Гоуері у промові на відкритті дипломатичного центру.

Нагадаємо, що Данія під час загострення заяв Дональда Трампа щодо Гренландії розглядала сценарій силового захоплення острова США та готувала військовий опір.

До слова, уряд Гренландії заявив про певний прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова, однак наголосив, що питання продажу території не обговорюється.

Варто зазначити, що після того, як Гренландія опинилася в центрі геополітичних дискусій через територіальні претензії Дональда Трампа, острів став справжнім магнітом для мандрівників

Читайте також:

Теги: Гренландія США протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зовнішньополітичне відомство США погодило можливий продаж Києву обладнання для зенітно-ракетного комплексу вартістю понад $108 млн
США схвалили продаж Україні обладнання для ракетної системи Hawk
Сьогодні, 07:15
Patriot отримають нову зброю проти крилатих ракет і БпЛА
США взялися за створення масової дешевої ракети для Patriot
20 травня, 20:18
Умєров доповів Зеленському
Візит Умєрова до США: президент назвав три завдання
7 травня, 17:19
Тернер побудував медіаімперію
Помер засновник CNN Тед Тернер
6 травня, 17:50
Трамп танцює зі студентами на святі фізичної підготовки та спорту
Трамп провів студентам урок свого фірмового танцю біля Білого дому (відео)
6 травня, 12:31
Трамп може відновити удари по Ірану, бо перемир'я під загрозою
Трамп відмовився говорити, чи все ще діє припинення вогню з Іраном
5 травня, 01:57
США пригрозили Ірану новими санкціями у разі провалу переговорів
Держсекретар США пояснив, що буде з Іраном без домовленостей із Вашингтоном
28 квiтня, 11:13
Виступаючи у четвер під час імітаційної версії вечері кореспондентів Білого дому, Джиммі Кіммел розіграв низку жартів, спрямованих на президента Дональда Трампа та його родину
Президент США та перша леді вимагають звільнити ведучого ABC через жарт
28 квiтня, 02:58
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
22 квiтня, 12:40

Соціум

В Угорщині на нафтопереробному заводі стався вибух: є загиблі та поранені
В Угорщині на нафтопереробному заводі стався вибух: є загиблі та поранені
У Конго місцеві жителі спалили центр лікування Еболи після суперечки про поховання тіла
У Конго місцеві жителі спалили центр лікування Еболи після суперечки про поховання тіла
У Гренландії пройшли масштабні протести через відкриття консульства США
У Гренландії пройшли масштабні протести через відкриття консульства США
Новий лорд-мер Бірмінгема ледве зміг прочитати присягу англійською мовою (відео)
Новий лорд-мер Бірмінгема ледве зміг прочитати присягу англійською мовою (відео)
Безпілотники масовано атакували російський Ярославль
Безпілотники масовано атакували російський Ярославль
У Гондурасі вбито щонайменше 16 людей внаслідок двох стрілянин
У Гондурасі вбито щонайменше 16 людей внаслідок двох стрілянин

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua