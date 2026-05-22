У Гренландії пройшли масштабні протести через відкриття консульства США

Намір Трампа отримати контроль над Гренландією перетворився на масштабну геополітичну кризу

У столиці Гренландії, місті Нуук, 21 травня відбулося відкриття нового консульства США. Місцеві жителі зустріли подію протестами на тлі спроб Вашингтона посилити вплив на арктичному острові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На вулиці столиці вийшли кілька сотень демонстрантів, які виступили проти посилення впливу президента США Дональда Трампа на Гренландію. Вони несли червоно-білі прапори острова та плакати з написами «США, зупиніть це!», скандуючи: «Ні означає ні!» та «Гренландія належить гренландцям!».

Містяни вийшли на протест на тлі відкриття нового консульства фото: Reuters

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен та деякі інші політики заявили, що вони відмовилися від запрошень на відкриття дипломатичного представництва.

Як повідомляється, новий дипломатичний центр США було відкрито замість консульства, що розташовувався у «дерев'яній хатині» на околиці міста. Офіс має більшу площу та покращує можливості для дипломатичного спілкування США з Гренландією, заявляв речник Державного департаменту.

«Ми завжди будемо сусідами і підтримуватимемо вас, яке б майбутнє ви не обрали для себе, як ваші союзники та партнери», – сказав посол США в Данії Кеннет Гоуері у промові на відкритті дипломатичного центру.

Нагадаємо, що Данія під час загострення заяв Дональда Трампа щодо Гренландії розглядала сценарій силового захоплення острова США та готувала військовий опір.

До слова, уряд Гренландії заявив про певний прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова, однак наголосив, що питання продажу території не обговорюється.

Варто зазначити, що після того, як Гренландія опинилася в центрі геополітичних дискусій через територіальні претензії Дональда Трампа, острів став справжнім магнітом для мандрівників.