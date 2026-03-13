Президент зустрівся з спадкоємним принцом Ірану (відео)

Наталія Порощук
Володимир Зеленський зустрівся з Резою Пахлаві
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Спадкоємний принц Ірану висловив зацікавленість у прямому діалозі з президентом

Сьогодні, 13 березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорять ситуацію на Близькому Сході, настрої в іранському суспільстві та стан влади в Ірані.

За даними видання, спадкоємний принц Ірану висловив зацікавленість у прямому діалозі та попросив провести переговори із Зеленським віч-на-віч.

Нагадаємо, 13 березня український президент Володимир Зеленський відвідує Францію. Близько 14:00 Глава держави прибув до Єлисейського палацу. Там його зустрів французький президент Макрон.

На спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський зазначив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів».

Читайте також:

Читайте також

Мустафа Таджзаде обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ Ірану з 1997 по 2005 рік
«Сирійський сценарій» для Ірану. Опозиція подає сигнали з в'язниці
6 березня, 12:48
Канада виставила ультиматум Ірану: жодних зв’язків без зміни режиму
Канада виставила ультиматум Ірану: жодних зв’язків без зміни режиму
15 лютого, 10:22
Угорський політик стверджує, що Україна та ЄС хочуть привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд
Орбан написав листа Зеленському через «Дружбу»
26 лютого, 09:22
Іран під час протестів 9 січня
AP: Університети в Ірані стали епіцентром опору проти режиму
28 лютого, 03:31
Кілька співробітників аеропорту отримали легкі травми, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу
У Кувейті іранський дрон атакував міжнародний аеропорт
28 лютого, 19:36
Ігор Брусило став заступником керівника ОП у березні 2021 року, а до цього очолював відділ Державного протоколу та церемоніалу ще за президентства Петра Порошенка
Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента
3 березня, 15:03
Путін заявив, що додаткові доходи від експорту енергоресурсів слід спрямувати на зменшення боргів російських енергетичних компаній
Путін наказав енергокомпаніям РФ використати нафтовий бум
9 березня, 21:55
Трамп обрав назву операції проти Ірану «Епічна лють» з 20 запропонованих варіантів
Трамп розповів, як обирав назву операції проти Ірану
Вчора, 03:26
Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що після ударів США та Ізраїлю Іран втратив 90% ракет
Пентагон заявив про різке скорочення ракет і дронів в Ірану
Сьогодні, 16:31

США відправили на Близький Схід дрони-перехоплювачі, розроблені в Україні – Bloomberg
Зустріч Зеленського зі спадкоємним принцом Ірану: перші деталі розмови
Фіцо надіслав Зеленському листа: що попросив прем'єр Словаччини
Ющенко звернувся з відкритим листом до Орбана
Росія викликала послів Британії та Франції: причина
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Сьогодні, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
