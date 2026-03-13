Президент зустрівся з спадкоємним принцом Ірану (відео)

Спадкоємний принц Ірану висловив зацікавленість у прямому діалозі з президентом

Сьогодні, 13 березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорять ситуацію на Близькому Сході, настрої в іранському суспільстві та стан влади в Ірані.

За даними видання, спадкоємний принц Ірану висловив зацікавленість у прямому діалозі та попросив провести переговори із Зеленським віч-на-віч.

Нагадаємо, 13 березня український президент Володимир Зеленський відвідує Францію. Близько 14:00 Глава держави прибув до Єлисейського палацу. Там його зустрів французький президент Макрон.

На спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський зазначив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів».