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Вибори президента у Румунії. Суд затвердив результати першого туру

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вибори президента у Румунії. Суд затвердив результати першого туру
У першому турі перемогли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі
фото: Euractiv

Другий тур президентських виборів у Румунії пройде 8 грудня

Конституційний суд Румунії підтвердив результати першого туру президентських виборів Президентські вибори в Румунії: до другого туру пройшли ультраправий Джорджеску та прозахідна Ласконі, який пройшов 24 листопада. Про це повідомляє Romania Insider.

У першому турі перемогли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Однак один із кандидатів у президенти Крістіан Тергес, якого підтримує Румунська національно-консервативна партія, заявив про фальсифікації на виборах. Тож Конституційний суд Румунії одностайно ухвалив рішення перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені.

Сьогодні голова Конституційного суду Румунії Маріан Енаке заявив, що суд одноголосно відхилив звернення Тергеса як необґрунтоване й підтвердив результати першого туру виборів президента.

Другий тур президентських виборів у Румунії пройде 8 грудня.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії ухвалив рішення про звернення до Центральної виборчої комісії для перевірки та перерахунку всіх бюлетенів, включаючи дійсні та недійсні, на виборах президента країни. 

Як повідомлялося, кандидати Себастьян Попеску та Крістіан Тергеш подали до Конституційного суду Румунії запити щодо скасування результатів першого туру президентських виборів. Так, Попеску заявляє про нечесну перемогу ультраправого кандидата Келіна Джеорджеску, якого звинувачує в порушенні правил фінансування виборчої кампанії, приховуванні джерел коштів і маніпуляціях через TikTok. За його словами, така активність могла бути підтримана з-за кордону, зокрема через китайський офіс TikTok, і спрямована на дестабілізацію Румунії.

Тергеш, своєю чергою, заявляє про порушення виборчих правил під час кампанії на підтримку проєвропейської кандидатки Елени Ласконі, яка вийшла до другого туру. 

Нагадаємо, на президентських виборах у Румунії неочікувано вийшов у лідери ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску. Свого часу він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями. Також він казав, що відчуває близькість до російської культури і назвав Путіна «людиною, яка любить свою країну».

Після цього чинний прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії. Це сталося після того, як він не зміг вийти у другий тур президентських виборів та фінішував третім. А проєвропейська кандидатка на пост президента Румунії Елена Ласконі закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу Росії.

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Теги: вибори Конституційний суд Румунія президент

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