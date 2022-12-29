Головна Світ Політика
search button user button menu button

Саакашвілі припустив, що б робив зараз в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Саакашвілі припустив, що б робив зараз в Україні
Саакашвілі відчуває себе 100% українцем
фото з відкритих джерел

Саакашвілі переконує, що постійно їздив би на передову, допомагав і українським, і грузинським бійцям

Колишній президент Грузії і український чиновник Михайло Саакашвілі каже, що якби зараз опинився в Україні, то допомагав би президенту Володимиру Зеленському виграти цю війну. Таку заяву Саакашвілі зробив в інтерв'ю «Українській правді», яке буде опубліковане 30 грудня

Михайло Саакашвілі чітко бачить свою роль під час війни з Росією.

«По-перше, я був би поруч із президентом Зеленським, якого вважаю найвидатнішим державним діячем у період після Черчілля. Порівняно з ним, Рейган та Тетчер нервово курять осторонь. Одночасно я об'їхав би весь світ, використовуючи свої численні зв'язки для мобілізації підтримки України.

По-друге, я постійно їздив би на передову, допомагав і українським, і грузинським бійцям. Нещодавно грузинські бійці записали колективне звернення, привітавши мене з днем народження, хоча я ні на мить не забуваю того факту, що вже 35 із них склали свої голови на війні, включаючи сімох на Бахмутському фронті. І багато моїх українських друзів загинуло чи були поранені.

Один із найпорядніших і найчесніших людей, яких я знаю, мій помічник Володимир Чавриги загинув під Херсоном. Мій єдиний особистий охоронець і просто друг, Михайло Батурін, отримав тяжке поранення під Бахмутом. Таку ціну платить Україна та всі ми.

Я сам відчуваю себе 100% українцем і ніколи цим так не пишався», – сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, що у 2004-2013 роках Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

Читайте також: «Наказав убити мене». Саакашвілі назвав винних у його отруєнні
Теги: війна Михайло Саакашвілі Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У МЗС прокоментували закиди правлячої партії Грузії про «спецоперацію» України
МЗС прокоментувало закиди Грузії про «спецоперацію» України із Саакашвілі
20 грудня, 22:15
Грузія вважає, що повернення Саакашвілі було «спецоперацією», щоб втягнути країну у війну
Грузія вважає, що повернення Саакашвілі було «спецоперацією», щоб втягнути країну у війну
20 грудня, 20:12
Саакашвілі зробив шокуючу заяву щодо свого отруєння
«Наказав убити мене». Саакашвілі назвав винних у його отруєнні
24 грудня, 00:59

Політика

Саакашвілі припустив, що б робив зараз в Україні
Саакашвілі припустив, що б робив зараз в Україні
Розвідка пояснила, чому Іран затягує з передачею ракет Росії
Розвідка пояснила, чому Іран затягує з передачею ракет Росії
У Португалії подав у відставку десятий за рік міністр
У Португалії подав у відставку десятий за рік міністр
Нетаньяху офіційно заступив на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю
Нетаньяху офіційно заступив на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю
Зеленський попросив Байдена надати сучасне озброєння, Вашингтон відмовив: Politico повідомило деталі
Зеленський попросив Байдена надати сучасне озброєння, Вашингтон відмовив: Politico повідомило деталі
Італія обіцяє стати гарантом мирної угоди щодо України: деталі
Італія обіцяє стати гарантом мирної угоди щодо України: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Ракетна небезпека: ворог підняв стратегічну авіацію
111K
Ракетна атака по Україні: деталі про пошкодження та наслідки
94K
Повітряна тривога в Україні тривала майже п'ять годин (оновлено)
28K
На Франківщині ракета влучила у житловий будинок (фото)
26K
Зеленський попросив Байдена надати сучасне озброєння, Вашингтон відмовив: Politico повідомило деталі
20K
Передноворічний терор. Що відомо про масовану атаку на Україну

Новини

Кличко підтвердив вибухи у Києві
Сьогодні, 09:13
ЗСУ наступають на Запоріжжі: дані Генштабу про ворожі втрати
Сьогодні, 06:57
Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)
Вчора, 21:52
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Вчора, 19:23
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Вчора, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
27 грудня, 18:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту