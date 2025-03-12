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Саміт в Нью-Делі: глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні

glavcom.ua
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Саміт в Нью-Делі: глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард відвідає саміт у Нью-Делі
фото з відкритих джерел

Глобальна безпека у світі, а також російсько-українська війна, стануть основою зустрічі глав розвідок

У Нью-Делі 16 березня відбудеться саміт з безпеки за участі глав розвідок 20 країн, на якому обговорять війну Росії та України, конфлікт на Близькому Сході та боротьбу з тероризмом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Mint.

В зустрічі візьмуть участь директор Національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Габбард, глава розвідки Канади Деніел Роджерс та керівник британської МІ-6 Річард Мур. Серед інших учасників – керівники розвідок Австралії, Німеччини та Нової Зеландії. Головуватиме радник з національної безпеки Індії (NSA) Аджит Доваль. Учасники зустрічі обговорять шляхи посилення обміну розвідданими для боротьби з тероризмом і транснаціональною злочинністю.

Така зустріч відбулась вперше 2022 році. Цьогорічна зустріч запланована за день до щорічної конференції з геополітики та геоекономіки. Візит директора Національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Габбард стане першим на такому рівні. Раніше Габбард зустрічалась з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час його візиту до США.

Такий саміт стане глобальним продовженням питання обміну розвідувальними даними по світу, а також залучає ширшу світову аудиторію до питання війни Росії проти України.

Як відомо, після проведення переговорів між США та Україною 11 березня, американська сторона поновила обмін розвідданими, а також Київ погодився на умови 30-денного припинення вогню.

Нагадаємо, російська сторона почала реагувати на перемовини США та України і деякі посадовці зробили заяви. Так, на тлі переговорів представників США та України в Саудівській Аравії речниця російського МЗС заявила, що «головні новини будуть приходити з Москви», тому слід слідувати за новинами не з Джидді, а зі столиці РФ.

Європейські посадовці також прокоментували перемовини, зокрема міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що це може стати поворотним моментом у завершенні війни та сказала «тепер справа за Росією – припинити свою загарбницьку війну».

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила завершення паузи у обміні розвідувальними даними з Україною за вказівкою Дональда Трампа. За її словами, цей крок означає наближення закінчення війни в Україні.

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Теги: Анналена Бербок безпека війна саміт

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