Директорка розвідки США підтвердила, що обмін розвідданими з Україною було відновлено

Після проведення переговорів у Саудівській Аравії Україна отримуватиме розвіддані від США

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила завершення паузи у обміні розвідувальними даними з Україною за вказівкою Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Тулсі Габбард у соцмережі Х.

«За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась» , – зазначила Габбрад.

За її словами, цей крок означає наближення закінчення війни в Україні. «Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні» , – розповіла глава розвідки США.

Як відомо, 11 березня у Джидді, Саудівська Аравія, пройшла зустріч делегацій України та США. За результатами переговорів, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Також українська та американська делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емануель Макрон позитивно оцінили результати переговорів між Україною та США. Також Зеленський заявив, що українською пропозицією на цю зустріч з американцями були три речі: це тиша в небі – ракети, бомби та далекобійні дрони, тиша на морі, і «заходи встановлення довіри», передусім – це звільнення полонених.