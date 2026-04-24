Український літак вперше використав дрон-перехоплювач для знищення ворожого «Шахеда» у повітрі (відео)

Лариса Голуб
Застосування дрона-перехоплювача у повітрі
У мережі з’явилося унікальне відео першого бойового застосування дрона-перехоплювача у повітрі

В Україні зафіксовано перше успішне бойове застосування системи повітряного старту дронів-перехоплювачів. Транспортний літак Ан-28 виступив у ролі «материнського корабля», запустивши з борту безпілотник P1-SUN, який у повітрі наздогнав та знищив іранський дрон-камікадзе. Унікальні кадри операції з’явилися в мережі, інформує «Главком».

Українські військові випробували унікальний спосіб боротьби з ворожими безпілотниками. Літак Ан-28 вперше запустив прямо в повітрі дрон-перехоплювач, який успішно наздогнав і збив російський «Шахед».

Як це працює

Літак піднімає дрон-перехоплювач на велику висоту. Коли радари фіксують ворожу ціль, Ан-28 випускає дрон, як маленьку ракету. Це дозволяє перехоплювачу не витрачати заряд на зліт, а одразу летіти на великій швидкості до цілі.

На опублікованому відео видно момент виходу P1-SUN із кабіни літака. Після стабілізації у повітрі дрон-перехоплювач увімкнув двигуни, зблизився з ворожою ціллю та здійснив точне ураження.

«Прийшов час показати обновку у транспортних побратимів. На відео можете побачити гарну розробку наших інженерів, завдяки якій наші Ан-28 тепер можуть перевозити не тільки екіпаж, а й перехоплювачі P1-SUN, та збивати повітряні цілі над територією України», – йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів. 

Це перший задокументований випадок, коли транспортний літак став «носієм» для мисливців за дронами.

Чому це важливо

  • Дешево: Це значно вигідніше, ніж витрачати дорогі ракети протиповітряної оборони на «мопеди».
  • Ефективно: Літак може патрулювати небо годинами і швидко реагувати на загрозу.
  • Економія: Дрон-перехоплювач гарантовано наздоганяє «Шахед» завдяки старту з літака.

«Главком» писав, що українська defence-tech компанія «Генерал Черешня» представила новий безпілотник-камікадзе літакового типу, створений як дешеве та масове рішення для ударів по тилу ворога. У компанії повідомили, що нова розробка під назвою «Хмаринка» покликана системно знищувати техніку, склади та живу силу окупантів на тактичній глибині.

Нагадаємо, компанія Auterion, світовий лідер у розробці програмного забезпечення для оборонних безпілотників, оголосила про успішне завершення програми Artemis, яка включала створення далекобійного безпілотника глибокого удару. Цей безпілотник, який пройшов успішні випробування в Україні, має дальність польоту до 1000 миль і використовує візуальне наведення на ціль, що забезпечує високу точність навіть при порушенні супутникової навігації.

