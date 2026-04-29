Головна Світ Політика
search button user button menu button

США оцінюють наслідки, якщо Трамп оголосить перемогу над Іраном – Reuters

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп може заявити про перемогу у війні
колаж: glavcom.ua

Попри розмови про можливе завершення війни, у США все ще розглядають військові варіанти

Розвідувальні служби США аналізують, як Іран може відреагувати, якщо президент Дональд Трамп оголосить про перемогу у війні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на кількох американських чиновників та джерела, обізнані з ситуацією, пише «Главком».

За даними агентства, у Вашингтоні розглядають різні сценарії розвитку подій, зокрема, що буде, якщо США почнуть згортати свою участь у війні. Частина чиновників вважає, що в такому випадку Іран може сприйняти це як власну перемогу, навіть якщо формально перемогу оголосять США.

Водночас інший варіант, коли Трамп заявить про перемогу, але збереже військову присутність у регіоні – може бути сприйнятий Тегераном як тактичний крок для переговорів, а не як реальне завершення війни.

Reuters пише, що жодного остаточного рішення наразі немає, і США можуть як піти на деескалацію, так і знову активізувати військові дії. Водночас швидке завершення конфлікту могло б знизити політичний тиск на Трампа, оскільки війна стає дедалі менш популярною серед американців.

За результатами опитувань, лише близько чверті громадян США вважають цю війну виправданою, і приблизно стільки ж, що вона підвищила безпеку країни. Це створює додаткові ризики для адміністрації напередодні виборів.

Ситуацію ускладнює й фактор Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. Через дії Ірану судноплавство там частково порушене, що вже призвело до зростання цін на енергоносії у світі. Це дає Тегерану додатковий важіль впливу на США та їхніх союзників.

Попри розмови про можливе завершення війни, у США все ще розглядають військові варіанти. Водночас, за словами джерел, масштабні сценарії, такі як повномасштабне вторгнення, зараз виглядають менш імовірними, ніж раніше. Натомість мова може йти про обмежені удари або інші точкові дії.

Джерела також зазначають, що Іран використовує паузу в бойових діях, щоб відновити частину своїх військових можливостей, зокрема повертає на позиції техніку та озброєння, які були приховані під час перших ударів США та їхніх союзників.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може посилити санкційний тиск на Іран, якщо переговори не принесуть результату.

Теги: розвідка Іран війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua