США оцінюють наслідки, якщо Трамп оголосить перемогу над Іраном – Reuters

Попри розмови про можливе завершення війни, у США все ще розглядають військові варіанти

Розвідувальні служби США аналізують, як Іран може відреагувати, якщо президент Дональд Трамп оголосить про перемогу у війні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на кількох американських чиновників та джерела, обізнані з ситуацією, пише «Главком».

За даними агентства, у Вашингтоні розглядають різні сценарії розвитку подій, зокрема, що буде, якщо США почнуть згортати свою участь у війні. Частина чиновників вважає, що в такому випадку Іран може сприйняти це як власну перемогу, навіть якщо формально перемогу оголосять США.

Водночас інший варіант, коли Трамп заявить про перемогу, але збереже військову присутність у регіоні – може бути сприйнятий Тегераном як тактичний крок для переговорів, а не як реальне завершення війни.

Reuters пише, що жодного остаточного рішення наразі немає, і США можуть як піти на деескалацію, так і знову активізувати військові дії. Водночас швидке завершення конфлікту могло б знизити політичний тиск на Трампа, оскільки війна стає дедалі менш популярною серед американців.

За результатами опитувань, лише близько чверті громадян США вважають цю війну виправданою, і приблизно стільки ж, що вона підвищила безпеку країни. Це створює додаткові ризики для адміністрації напередодні виборів.

Ситуацію ускладнює й фактор Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. Через дії Ірану судноплавство там частково порушене, що вже призвело до зростання цін на енергоносії у світі. Це дає Тегерану додатковий важіль впливу на США та їхніх союзників.

Попри розмови про можливе завершення війни, у США все ще розглядають військові варіанти. Водночас, за словами джерел, масштабні сценарії, такі як повномасштабне вторгнення, зараз виглядають менш імовірними, ніж раніше. Натомість мова може йти про обмежені удари або інші точкові дії.

Джерела також зазначають, що Іран використовує паузу в бойових діях, щоб відновити частину своїх військових можливостей, зокрема повертає на позиції техніку та озброєння, які були приховані під час перших ударів США та їхніх союзників.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може посилити санкційний тиск на Іран, якщо переговори не принесуть результату.