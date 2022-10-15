Саудівська Аравія надасть Україні 400 млн доларів гуманітарної допомоги

Зеленський привітав рішення Саудівської Аравії про виділення додаткового пакета гуманітарної допомоги на 400 млн доларів

Уряд Саудівської Аравії ухвалив рішення виділити для України пакет гуманітарної допомоги вартість 400 млн доларів. Про це повідомило держагентство Саудівської Аравії SPA.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський та наслідний принц і діючий прем'єр-міністр королівства Мухаммед бін Салман провели телефонну розмову. Зеленський привітав рішення Саудівської Аравії про виділення додаткового пакета гуманітарної допомоги на 400 млн доларів.

Також президент подякував принцу за підтримку в ООН резолюції про невизнання анексії Росією окупованих територій України.

Ввечері 14 жовтня Зеленський повідомляв, що обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом взаємодію у справі звільнення українських військовополонених, а також надання Україні макрофінансової підтримки.

Нагадаємо, 15 жовтня Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Пентагон повідомив, що у рамках нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків Humvee.