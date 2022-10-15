Головна Світ Політика
search button user button menu button

Саудівська Аравія надасть Україні 400 млн доларів гуманітарної допомоги

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Саудівська Аравія надасть Україні 400 млн доларів гуманітарної допомоги
Саудівська Аравія виділила для України 400 млн доларів гуманітарної допомоги
фото з відкритих джерел

Зеленський привітав рішення Саудівської Аравії про виділення додаткового пакета гуманітарної допомоги на 400 млн доларів

Уряд Саудівської Аравії ухвалив рішення виділити для України пакет гуманітарної допомоги вартість 400 млн доларів. Про це повідомило держагентство Саудівської Аравії SPA.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський та наслідний принц і діючий прем'єр-міністр королівства Мухаммед бін Салман провели телефонну розмову. Зеленський привітав рішення Саудівської Аравії про виділення додаткового пакета гуманітарної допомоги на 400 млн доларів.

Також президент подякував принцу за підтримку в ООН резолюції про невизнання анексії Росією окупованих територій України.

Саудівська Аравія надасть Україні 400 млн доларів гуманітарної допомоги фото 1

Ввечері 14 жовтня Зеленський повідомляв, що обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом взаємодію у справі звільнення українських військовополонених, а також надання Україні макрофінансової підтримки.

Нагадаємо, 15 жовтня Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Пентагон повідомив, що у рамках нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків Humvee.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні
Нова допомога від США. Пентагон повідомив, що отримає Україна
Сьогодні, 04:23
Фінансовий Новий рік у США дає початок лендлізу
Стартує лендліз! Як тепер зміниться військова допомога Україні зброя
30 вересня, 10:15
Йде мова про 100 тис. одиниць зимової форми
Допомога на €11 млн. Німеччина підготує українських воїнів до зими
9 жовтня, 21:28

Політика

Саудівська Аравія надасть Україні 400 млн доларів гуманітарної допомоги
Саудівська Аравія надасть Україні 400 млн доларів гуманітарної допомоги
Кремль поквитався з терористом-«блогером» Гіркіним за критику
Кремль поквитався з терористом-«блогером» Гіркіним за критику
Захід готує плани із запобігання паніці у разі ядерного удару Росії, – The Guardian
Захід готує плани із запобігання паніці у разі ядерного удару Росії, – The Guardian
ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії дронів
ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії дронів
США попередили країни, які постачають боєприпаси до РФ про наслідки
США попередили країни, які постачають боєприпаси до РФ про наслідки
П’ять країн ЄС хочуть синхронізувати санкції проти Білорусі та Росії, – ЗМІ
П’ять країн ЄС хочуть синхронізувати санкції проти Білорусі та Росії, – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
421K
Шойгу заявив про готовність до припинення вогню. Банкова відреагувала
152K
Лукашенко закликав країни СНГ воювати за Путіна (відео)
83K
У Києві пролунав вибух
81K
Наступ із Білорусі буде? Лукашенко зробив заяву (відео)
34K
Угорщина викликала голову посольства України: що сталося
28K
Переговори, мобілізація та масовані удари по Україні: нові заяви Путіна

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
Вчора, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Вчора, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту