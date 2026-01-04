Головна Світ Політика
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру

Єлизавета Жабська
Зеленський розраховує на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент підбив підсумки російських ударів по Україні за тиждень

Стабільність та передбачуваність допомоги партнерів для України – це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах, інформує «Главком».

Глава держави наголосив, що для України дуже важливо, щоб підтримка партнерів продовжувалася, щоб була незмінна оборонна допомога та посилення нашої протиповітряної оборони.

«Майже щодня – загроза життю в Україні через російські атаки, удари різними типами зброї по наших людях. І за цей тиждень понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет випустила Росія по Україні. Усе, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати. Кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя», – акцентував український лідер.

За його словами, саме стабільність та передбачуваність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії.

«Розраховуємо на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що остання серія переговорів за участі США дозволила Україні та РФ суттєво наблизитися до підписання мирної угоди. Як повідомляє The New York Times, ключовою умовою Києва залишається отримання дієвих гарантій безпеки, які мають запобігти можливому повторному вторгненню Росії

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки мають передбачати фізичну присутність в Україні військових європейських країн. Точного переліку наразі немає, лише відомо, що обов'язково повинні бути війська Франції та Великої Британії. 

Зеленський наголосив, що наразі немає остаточного тексту угоди про гарантії безпеки, тому ще не узгоджена низка важливих деталей. Зокрема, ті що стосуються військової присутності партнерів в Україні.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США. 

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів.  За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Також Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі 28 грудня підтвердив сильні гарантії безпеки для України.

