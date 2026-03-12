Головна Світ Політика
Трамп розповів, як обирав назву операції проти Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп розповів, як обирав назву операції проти Ірану
Трамп обрав назву операції проти Ірану «Епічна лють» з 20 запропонованих варіантів
колаж: glavcom.ua

Трампу представили на розгляд 20 варіантів назв

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто обрав назву для американської операції проти Ірану – «Епічна лють». Про це він сказав під час передвиборчого мітингу у штаті Кентуккі, повідомляє «Главком».

За словами американського лідера, військові запропонували йому список приблизно з 20 варіантів назв для операції. Трамп зазначив, що більшість із них йому не сподобалися, однак він звернув увагу на варіант «Епічна лють», який і вирішив обрати.

«Мені дали список назв… І раптом бачу «Епічна лють». Я сказав: «Мені подобається ця назва»», – розповів президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули перемогу у війні з Іраном, однак американські сили продовжуватимуть операцію, щоб завершити її. 

 Як повідомлялось, перші шість днів американської операції проти Ірану коштували США щонайменше 11,3 млрд доларів. Таку оцінку чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа озвучили під час закритого брифінгу для сенаторів.

Дональд Трамп Іран

