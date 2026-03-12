Головна Світ Політика
Два нафтові танкери потрапили під обстріл біля узбережжя Іраку (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Два нафтові танкери потрапили під обстріл біля узбережжя Іраку (відео)
За попередніми даними, Іран атакував один із нафтових танкерів поблизу порту Басра
скриншот з відео

За даними джерел, судна не належать Іраку

Біля узбережжя Іраку поблизу порту Басра стався вибух на нафтовому танкері під час завантаження на виносному терміналі. Про це повідомляє Shafaq News, пише «Главком».

За словами очевидця, після потужного вибуху моряки вийшли на палубу та побачили сусідній танкер, охоплений вогнем. Очевидець також припустив, що судно могло бути атаковане ракетою. За його словами, у цьому районі «ракети літають майже щоночі».

Згодом стало відомо, що під обстріл могли потрапити два нафтові танкери біля узбережжя Іраку. За даними джерела Shafaq News у силових структурах, судна не належать Іраку. Також повідомляється, що деякі з них можуть бути пов’язані зі Сполученими Штатами, однак підтвердження цієї інформації наразі немає.

За попередніми даними, один із танкерів міг бути атакований іранськими ударними безпілотниками.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня ситуація в регіоні Перської затоки різко загострилася: Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн повідомили про перехоплення масованих хвиль іранських ракет та безпілотників. Саудівська Аравія заявила про успішне знищення шести балістичних ракет, що були націлені на авіабазу Принца Султана, а також про нейтралізацію дронів у східних провінціях та запобігання удару по стратегічному нафтовому родовищу Шайба. 

Читайте також:

Теги: Іран нафта Ірак

