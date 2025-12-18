Втрати на сотні мільйонів доларів. СБУ знищила на аеродромі Бельбек російську техніку

Служба безпеки уразила зенітно-ракетний комплекс, радіолокаційні станції та винищувач окупантів

У ніч на 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по складових російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного – близько $60-100 млн);

РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна – $60 млн);

зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна – $19 млн);

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна – $30–50 млн залежно від комплектації та озброєння).

Служба безпеки знищила російську техніку на сотні мільйонів доларів фото: СБУ

«СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, військово-морські сили ЗСУ розкрили деталі складної операції зі знищення підводного човна РФ у Новоросійську. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, субмарина не відчувала небезпеки, проте завдяки багаторівневому плануванню та ретельній розробці засобу ураження операцію вдалося успішно провести.

До слова, супутникові знімки зафіксували пошкодження в порту Новоросійська після атаки українського підводного безпілотника на російський підводний човен класу «Кіло». За інформацією СБУ, це була перша в історії операція, коли підводний дрон був використаний для атаки на російський військовий об'єкт.