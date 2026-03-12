Головна Світ Політика
Стало відомо, чому новий верховний лідер Ірану не з’являється на публіці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Хаменеї після початку операцій США та Ізраїлю проти Ірану не з’являвся на публіці 

Новопризначений верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав легкі поранення, однак продовжує виконувати свої обов’язки. Про це повідомив іранський чиновник агентству Reuters, пише «Главком».

За словами джерела, саме поранення може пояснювати, чому Хаменеї не з’являвся на публіці. Водночас чиновник не повідомив подробиць про те, коли Хаменеї отримав травму, або чому він не робив жодних заяв для громадськості з моменту свого призначення.

Іранське державне телебачення також повідомило про його поранення під час війни. За оцінкою ізраїльської розвідки, новий верховний лідер Ірану міг отримати легкі поранення під час ударів по країні, що і пояснює його відсутність на публіці.

Нагадаємо, Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що він розчарований тим, що Іран призначив сина аятоли Алі Хаменеї, Моджтабу Хаменеї, наступним верховним лідером, але не заявив, що хоче усунути його. 

За повідомленням The New York Times, призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану стало актом відкритого ігнорування застережень з боку США та Ізраїлю.

До слова, російський диктатор Володимир Путін привітав наступника Алі Хаменеї – Моджтабу Хаменеї – з призначенням на посаду верховного лідера Ірану. 

