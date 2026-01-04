Стало відомо, хто постраждав від вибуху авто на Оболоні (фото)

Вибух відбувся під час відкриття багажника автомобіля

Правоохоронці кваліфікують вибух автомобіля на Оболоні кваліфіковано як теракт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Сьогодні, 4 січня 2026 року, у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.

В Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик фото: Прокуратура Києва

За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей.

🤯У Києві на Оболоні вибухнуло авто: є постраждалі



Прибула карета швидкої і рятувальна служба. Правоохоронці з'ясовують обставини події. pic.twitter.com/7uEBMFGC1e — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 4, 2026

❗️На Оболоні підірвали автомобіль військового/правоохоронця. Під час вибуху в авто було двоє людей, їх госпіталізували, – місцеві ЗМІ pic.twitter.com/f2CKyNenin — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 4, 2026

Раніше повідомлялося, що в Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик. На місце виїжджали наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби.

Нагадаємо, зимовий відпочинок на Київщині закінчився трагедією для компанії молодих людей. Небезпечний атракціон із використанням автомобіля та шин призвів до загибелі 25-річного хлопця.

До слова, у столиці нетверезий чоловік викрав автобус та втрапив на ньому в ДТП.

Крім того, на Київщині правоохоронці розслідують обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 28 грудня ввечері на трасі Київ–Харків поблизу села Іванків. Унаслідок зіткнення маршрутного автобуса з трьома легковиками загинули двоє осіб, ще 16 отримали травми.

Також на Київщині поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди із постраждалими, яка сталася в останній день року. Внаслідок зіткнення двох автівок травми отримали двоє людей.