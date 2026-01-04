Україна ввела нові санкції проти росіян і їхніх компаній

Під нові санкції потрапили підприємства та їх керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур

Обмеження стосуються осіб і компаній, пов’язаних з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких – громадяни та резиденти РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Під санкції потрапили особи й компанії, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу. Серед них – підприємства та їх керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.

Санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу РФ.

Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України.

«Наша країна продовжить роботу з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. Деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває», – йдеться в заяві Офісу президента.

Нагадаємо, Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До слова, Міністерство фінансів США виключило колишню високопосадовицю «Сбербанку» Олександру Бурико із санкційного списку.

Раніше Зеленський увів санкції проти іноземців, пов’язаних із депортацією українських дітей.