Атака на танкери в Перській затоці: є загиблий, врятовано 38 моряків

Під час атаки кораблі стояли на якорі поруч один з одним

Судна могла атакувати іранська човнова платформа з вибухівкою

Щонайменше одна людина загинула внаслідок атаки на два нафтові танкери в Перській затоці поблизу іракського порту Басра. Про це повідомляє CNN, пише «Главком».

За словами генерального директора Іракської портової компанії, рятувальникам вдалося евакуювати 38 членів екіпажів двох іноземних танкерів.

Іран узяв на себе відповідальність за атаку. Іранська державна телекомпанія Islamic Republic of Iran Broadcasting повідомила, що підводний дрон нібито «підірвав два нафтові танкери в Перській затоці».

Раніше джерело в іракських силових структурах у Басрі повідомило CNN, що судна могла атакувати іранська човнова платформа з вибухівкою.

Після інциденту нафтові порти Іраку тимчасово призупинили роботу. Представник об’єднаного оперативного командування країни Саад Маан заявив, що напад стався у територіальних водах Іраку та є порушенням суверенітету держави.

На відео, яке підтвердило CNN, видно, як два танкери горять, а полум’я поширюється навіть на поверхню води, ймовірно, через розлив нафти. За даними систем відстеження суден, під час атаки кораблі стояли на якорі поруч один з одним.

Йдеться про танкер Zefyros під прапором Мальти та танкер Safesea Vishnu під прапором Маршаллових Островів.

Як повідомлялось, після потужного вибуху моряки вийшли на палубу та побачили сусідній танкер, охоплений вогнем.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня ситуація в регіоні Перської затоки різко загострилася: Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн повідомили про перехоплення масованих хвиль іранських ракет та безпілотників. Саудівська Аравія заявила про успішне знищення шести балістичних ракет, що були націлені на авіабазу Принца Султана, а також про нейтралізацію дронів у східних провінціях та запобігання удару по стратегічному нафтовому родовищу Шайба.