РФ попросила США припинити переслідування нафтотанкера Bella 1

Американські сили відстежували танкер, відомий як Bella 1, протягом майже двох тижнів

Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За словами джерел видання, запит був переданий до Державного департаменту пізно ввечері в новорічну ніч. Також він був надісланий до Ради національної безпеки Білого дому.

Американські сили відстежували танкер, відомий як Bella 1, протягом майже двох тижнів. Судно, яке розпочало свою подорож в Ірані, прямувало за нафтою до Венесуели, коли американські сили спробували зупинити його і піднятися на борт у Карибському морі.

Американська влада заявила, що танкер не плавав під дійсним національним прапором, що робило його бездержавним та підлягало огляду відповідно до міжнародного права, і зауважила, що мають ордер на його затримання. Однак екіпаж Bella 1 відмовився підкоритися і попрямував назад до Атлантичного океану.

Нагадаємо, нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Тепер його назва – Marinera. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Згідно з нормами міжнародного права, судна, що ходять під прапором певної держави, перебувають під її юрисдикцією та захистом. Однак, як зазначає The New York Times, спроби танкера уникнути американського правосуддя через зміну реєстрації «заднім числом» можуть виявитися безрезультатними.