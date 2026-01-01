Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ попросила США припинити переслідування нафтотанкера Bella 1

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ попросила США припинити переслідування нафтотанкера Bella 1
Вертоліт Берегової охорони США, що літав у Пуерто-Рико минулого місяця
фото: reuters (ілюстративне)

Американські сили відстежували танкер, відомий як Bella 1, протягом майже двох тижнів

Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За словами джерел видання, запит був переданий до Державного департаменту пізно ввечері в новорічну ніч. Також він був надісланий до Ради національної безпеки Білого дому.

Американські сили відстежували танкер, відомий як Bella 1, протягом майже двох тижнів. Судно, яке розпочало свою подорож в Ірані, прямувало за нафтою до Венесуели, коли американські сили спробували зупинити його і піднятися на борт у Карибському морі.

Американська влада заявила, що танкер не плавав під дійсним національним прапором, що робило його бездержавним та підлягало огляду відповідно до міжнародного права, і зауважила, що мають ордер на його затримання. Однак екіпаж Bella 1 відмовився підкоритися і попрямував назад до Атлантичного океану.

Нагадаємо, нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Тепер його назва – Marinera. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Згідно з нормами міжнародного права, судна, що ходять під прапором певної держави, перебувають під її юрисдикцією та захистом. Однак, як зазначає The New York Times, спроби танкера уникнути американського правосуддя через зміну реєстрації «заднім числом» можуть виявитися безрезультатними.

Читайте також:

Теги: нафта росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радикалізм документа дещо нівелюється чисельними згадками імені Президента Трампа
Чи стане стратегія нацбезпеки Трампа довготерміновою стратегією США?
9 грудня, 2025, 12:52
США тимчасово пом’якшили санкції проти «Лукойлу», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до квітня 2026 року
США тимчасово призупинили санкції проти «Лукойлу»
4 грудня, 2025, 22:10
Президент США критикує Європу за нездатність контролювати війну
Трамп різко розкритикував Європу за слабкі рішення щодо війни
9 грудня, 2025, 13:48
Президент заявив, що робота над 20 пунктами мирного документа майже завершена
Зеленський анонсував переговори з американцями: деталі
10 грудня, 2025, 16:31
Зеленський відреагував на новий санкційний крок ЄС проти Росії
Зеленський анонсував санкції проти російських танкерів та пропагандистів
10 грудня, 2025, 22:01
Плетенчук розповів, що ЗСУ провели багаторівневу операцію зі знищення підводного човна РФ
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
16 грудня, 2025, 14:13
Мільярдер вважає, що Джей Ді Венс проведе на посаді президента два терміни
Ілон Маск назвав наступного президента США
3 грудня, 2025, 20:22
Ліквідація наслідків обстрілу 6 грудня 2025 року
Масований удар у День святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні
6 грудня, 2025, 11:04
Зеленський заявив, що без Росії підписання мирного плану неможливе
Президент заявив, що від зустрічі з Трампом залежить підписання угоди
26 грудня, 2025, 16:07

Політика

РФ попросила США припинити переслідування нафтотанкера Bella 1
РФ попросила США припинити переслідування нафтотанкера Bella 1
РФ продовжує переконувати США у «атаці» на резиденцію Путіна
РФ продовжує переконувати США у «атаці» на резиденцію Путіна
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Трамп ігнорує поради лікарів, попри ознаки старіння
Трамп ігнорує поради лікарів, попри ознаки старіння
Білорусь протягом місяців відправляла Росії ешелони військової техніки
Білорусь протягом місяців відправляла Росії ешелони військової техніки
Трамп оголосив свою головну ціль у новому році
Трамп оголосив свою головну ціль у новому році

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Сьогодні, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua