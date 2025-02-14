Зеленський: Якщо нас не беруть до НАТО, нам потрібна армія у 1,5 млн людей

Україна відкрита для пропозицій, аби зупинити Путіна

Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції, трансляцію якої опублікував Офіс президента.

«Якщо ми не в НАТО – то Україна має мати армію у півтора мільйона солдатів із сучасною зброєю», – сказав глава держави.

За його словами, вступ України до НАТО – для це «найдешевший варіант», як можна зупинити російську агресію.

«Або Україна в НАТО, або НАТО в Україні. Ми відкриті для пропозицій, аби зупинити Путіна. Але вступ України до НАТО – для нас це найдешевший варіант», – наголосив Зеленський

Водночас він зауважив, що США на чолі з Дональдом Трампом не готові говорити про НАТО.

«Вони (США, – «Главком») вважають, що Україна не може бути в Альянсі. Вони вважають, що це ескалація з РФ, що це є головним чинником окупації України», – додав президент.

Мюнхенська конференція з безпеки – щорічна міжнародна конференція, яка проводиться в Мюнхені (Німеччина) кожного лютого з 1963 року, на якій політики, військові й представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки, поза дипломатичними й протокольними вимогами. Головною метою конференції є обговорення актуальних питань зовнішньої політики, політики безпеки та оборони.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже анонсував зустрічі високопосадовців Росії, України та США на Мюнхенській конференції. Водночас Київ таку можливість заперечує.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський очолив українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

До слова, увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки.