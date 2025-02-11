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Окупантів відправляють на острови Дніпра у якості покарання, – партизани

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Окупантів відправляють на острови Дніпра у якості покарання, – партизани
Кожен росіянин розуміє, що така ротація – фактично смертний вирок
фото з відкритих джерел

Ті, у кого є гроші, намагаються підкупати командирів, щоб їх видалили зі списків на штурм

Російськи командири відправляють солдат на штурм островів Дніпра у якості покарання. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «Атеш» у Telegram.

За інформацією агентів «Атеш» з 61-ї російської бригади морської піхоти, на штурм островів Дніпра командири відправляють «зальотчиків», порушників дисципліни і навіть тих, хто відмовляється здавати гроші до «общака» підрозділів.

«Солдати знають, що десантуватися на острови стає все складніше – через постійні поломки човнів та гідроциклів, які влаштовують самі російські військовослужбовці, використовуючи нашу інструкцію. Кожен розуміє, що така ротація – фактично смертний вирок, і чимало способів намагаються уникнути відправки», – пишуть на каналі «Атеш».

Зазначається, що ті, у кого є гроші, намагаються підкупати командирів, щоб їх видалили зі списків на штурм.

Раніше ми писали, що після повномасштабного вторгнення співробітники Федеральної служби з виконання покарань РФ отримали вказівку бути жорстокими до українських полонених і застосовувати до них насильство. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає газета, начальник управління Федеральної служби з виконання покарань по Санкт-Петербургу і Ленінградській області Ігор Потапенко наказав співробітникам елітних підрозділів відомства бути жорстокими з полоненими. Насильство не обмежуватиметься, а натільні камери, які могли б зафіксувати тортури, приберуть. WSJ посилається на трьох колишніх співробітників Федеральної служби з виконання покарань, двоє з яких входили до складу спецпідрозділів, а один був медиком. Вони потрапили до системи захисту свідків після того, як надали свідчення слідчим Міжнародного кримінального суду.

До слова, судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом».

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Теги: війна гроші солдат штурм партизани

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