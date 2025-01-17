Кого Трамп запросив на свою інавгурацію: аналіз Politico

Трамп очікує чимало гостей на свою інавгурацію, але є і ті, хто уже відхилив запрошення

Обраний президент США Дональд Трамп, який балотувався від Республіканської партії, запросив на інавгурацію безліч політиків правих поглядів. Про це пише видання Politico.

У той час як багато лідерів центристських поглядів запрошення не отримали, зокрема президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. На церемонії будуть присутні лідер партії «Реформувати Сполучене Королівство» Найджел Фарадж, який виступає проти Євросоюзу, французький політик консервативних поглядів Ерік Земмур міністр Польщі Матеуш Моравецький, що часто конфліктує із Брюсселем. Здебільшого запрошених стали політики правих та ультра-консервативних поглядів, пише видання.

Праві – в політичному сенсі відстоюють погляди, за якими деякі соціальні порядки, ієрархії та нерівності є неминучими, природними, нормальними або бажаними, зазвичай підтримуючи цю позицію на основі природного права, економіки чи традиції.

Зазначається, що інавгурація президента США – внутрішньополітична подія. Як правило, на церемонію запрошують іноземних дипломатів, але не лідерів країн. Інавгурація Трампа в цьому плані може стати винятком: серед запрошених на церемонію, наприклад, президент Аргентини Хав'єр Мілей та китайський лідер Сі Цзіньпін. Останній може відправити замість себе віцепрезидента Хань Чжен або міністра закордонних справ Ван І.

Також у списку запрошених прем'єр-міністр Італії Мелоні та угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який як відомо не приїде на захід, адже у Будапешті вже заявили, що він має на цей день інші плани. Крім політичних лідерів на церемонії будуть присутні засновник Tesla Ілон Маск, власник Amazon Джефф Безос та голова компанії Meta Марк Цукерберг.

До слова, колишні американські лідери – 42-й президент Білл Клінтон, 43-й президент Джордж Буш-молодший і 44-й президент Барак Обама – не будуть присутні на інавгураційному обіді.