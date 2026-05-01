Іран передав Трампу нову пропозицію для припинення війни

Ростислав Вонс
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Іран продовжує блокувати Ормузьку протоку, тоді як США – іранські порти

Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі Сполученими Штатами. Тегеран заявляє, що головною метою залишається припинення війни та досягнення стабільного миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Irna.

Як зазначається, документ було передано пакистанській стороні ввечері 30 квітня. Пакистан виступає посередником у переговорах між Тегераном та Вашингтоном.

Міністерство закордонних справ Ірану наголошує, що завершення війни та встановлення тривалого миру є ключовими пріоритетами у відносинах зі США. Водночас зміст нового плану поки офіційно не розкривають.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа оприлюднила першу офіційну оцінку військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, конфлікт обійшовся американським платникам податків у щонайменше $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA.

Виконувач обов'язків фінансового контролера Пентагону Джулс Герст, виступаючи перед Комітетом зі збройних сил Палати представників, повідомив, що левова частка витрачених коштів пішла на закупівлю та використання боєприпасів. При цьому відомство поки не уточнює, чи враховані у ці $25 млрд майбутні витрати на ремонт пошкоджених баз США на Близькому Сході.

Як повідомлялося, унаслідок ударів Ірану щонайменше 16 військових баз США зазнали пошкоджень. Як пише CNN, на деяких руйнування настільки масштабні, що вони наразі непридатні для перебування.

Нагадаємо, що у США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.

На цьому тлі в Європі зростає занепокоєння наслідками конфлікту. Стрибок цін на енергоносії та економічне уповільнення створюють ризики стагфляції та посилення популістичних сил. Криза поглиблює внутрішні суперечності в ЄС і обмежує можливості для фінансового реагування, що ускладнює стабілізацію ситуації в умовах геополітичної напруги.

Читайте також

Підозрюваний у стрілянині під час затримання
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний висловлював претензії до Трампа у соцмережах
27 квiтня, 02:00
Росія атакувала Україну безпілотникам та ракетами: головне за ніч 25 квітня
Росія атакувала Україну безпілотникам та ракетами: головне за ніч 25 квітня
25 квiтня, 05:56
Вашингтон запустив механізм контролю за діями Росії в Україні
Сенат США узявся за адміністрацію Трампа. Ухвалено резонансне рішення
24 квiтня, 16:09
США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро
Солдат США заробив $400 тис. на ставках про повалення Мадуро – його заарештували
24 квiтня, 02:21
США готові застосувати військову силу проти стратегічних об'єктів Ірану
США висунули ультиматум Ірану: подробиці
16 квiтня, 18:22
Папа Лев XIV раніше розкритикував зовнішню політику США та підхід до міграції
Трамп різко розкритикував Папу Римського
13 квiтня, 04:37
Очільник Пентагону публічно виступає за жорсткі військові дії проти Ірану
Демократи вимагають імпічменту Гегсета через війну з Іраном
7 квiтня, 09:10
Туск побачив вигоду Кремля у діях Заходу
«План мрії Путіна»: Туск заявив про загрозу єдності союзників
2 квiтня, 13:09
Politico: Цієї ночі Трамп оголосить про завершення війни з Іраном
Politico: Цієї ночі Трамп оголосить про завершення війни з Іраном
1 квiтня, 23:59

Європарламент відреагував на нові мита Трампа
Іран передав Трампу нову пропозицію для припинення війни
США викреслили Україну з оборонного бюджету країни на 2027 рік
Ураження аеродрому в Челябінську. Мадяр назвав кількість знищених літаків
Іран пошкодив більшість американських баз на Близькому Сході – CNN
Сили оборони уразили російські Су-57 і Су-34 за 1,7 тис. км від України

Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Сьогодні, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Сьогодні, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
