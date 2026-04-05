Сили оборони відновили контроль над 480 кв.км території – Сирський

Максим Бурич
Під час чергової робочої поїздки Сирський зустрівся з керівництвом наступального угруповання
фото: Олександр Сирський

Сирський розповів про успіхи на фронті, зокрема на на Олександрівському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звітував про результати наступальної операції на Олександрівському напрямку, яка триває з кінця січня. За цей час українським воїнам вдалося повернути під контроль значні території у Дніпропетровській та Запорізькій областях, попри відчайдушні спроби ворога створити «буферну зону» на українській землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

З кінця січня Сили оборони України демонструють стабільний поступ на південному сході, зокрема відновлено контроль над 480 кв. км української землі. Деокуповано 8 селищ у Дніпропетровській області та 4 – у Запорізькій.

«На Олександрівському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Протягом минулого тижня на напрямку зафіксовано загалом 64 атаки ворога», – зазначив Сирський.

Також Головком відвідав 7-й корпус швидкого реагування ДШВ на Донеччині. Олександр Сирський заслухав доповідь бригадного генерала Євгена Ласійчука щодо поточної обстановки. Прямо на місці було віддано розпорядження про додаткове постачання боєприпасів та матеріально-технічних засобів для підсилення частин, що стримують навалу ворога на Покровському векторі.

Нагадаємо, російська окупаційна армія у березні 2026 року продемонструвала найнижчі темпи просування за понад два роки повномасштабної війни проти України. Про це свідчить аналіз даних Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

За підрахунками аналітиків, за весь березень російські війська змогли захопити лише 23 кв. км території. Це різке падіння у порівнянні з попередніми місяцями: у січні РФ просунулася на 319 кв. км, а у лютому – на 123 кв. км. Березневі показники стали найнижчими щонайменше з вересня 2023 року.

Експерти пояснюють уповільнення кількома факторами. Серед ключових – локальні контрнаступальні дії українських сил на південному сході, які змусили російські війська втрачати позиції на окремих ділянках фронту.

