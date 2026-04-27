Трамп розкритикував журналістку CBS через цитування маніфесту стрільця

Журналістка прочитала маніфест чоловіка, який влаштував стрілянину на вечері кореспондентів, де був пристуній Трамп. Чоловік критикував президента та його адміністрацію

Після того як ведуча програми «60 хвилин» Нора О'Доннелл зачитала в ефірі фрагменти з текстів підозрюваного у стрілянині, президент Дональд Трамп перейшов до різкої критики представників медіа. Про це пише «Главком» із посиланням на CBS.

Під час пресконференції він назвав журналістку «ганьбою» та продемонстрував оборонну позицію, відійшовши від свого попереднього, більш стриманого тону щодо преси.

Причиною обурення став уривок, у якому нападник, не називаючи конкретних імен, звинувачував владу у важких злочинах та зраді: «Я більше не бажаю дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику покривати мої руки своїми злочинами». Трамп негайно відреагував на ці цитати, публічно спростувавши будь-яку причетність до згаданих у тексті звинувачень. Він наголосив, що зачитані слова є «нісенітницею від хворої людини», яка не має до нього жодного відношення, і заявив про своє повне виправдання.

«Я не ґвалтівник. Я нікого не ґвалтував. Вибачте, я не педофіл», – сказав він. «Ви прочитали цю нісенітницю від якоїсь хворої людини, з якою я зв’язався, речі, які не мають до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали».

Президент також додав, що журналістці має бути соромно за вибір такого матеріалу для озвучування у популярній телепрограмі. На його думку, поширення подібних текстів у ЗМІ є неприпустимим і кидає тінь на професійну етику репортерів.

Як відомо, розслідування стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому вказує на політичну вмотивованість нападу. За даними слідства, підозрюваний – 31-річний каліфорнієць Коул Томас Аллен – залишив розлогі листи та публікації в соціальних мережах, що свідчать про його різку опозицію до чинної адміністрації США.

Нагадаємо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події.