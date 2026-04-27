Трамп розкритикував журналістку CBS через цитування маніфесту стрільця

glavcom.ua
фото: CBS

Журналістка прочитала маніфест чоловіка, який влаштував стрілянину на вечері кореспондентів, де був пристуній Трамп. Чоловік критикував президента та його адміністрацію

Після того як ведуча програми «60 хвилин» Нора О'Доннелл зачитала в ефірі фрагменти з текстів підозрюваного у стрілянині, президент Дональд Трамп перейшов до різкої критики представників медіа. Про це пише «Главком» із посиланням на CBS.

Під час пресконференції він назвав журналістку «ганьбою» та продемонстрував оборонну позицію, відійшовши від свого попереднього, більш стриманого тону щодо преси.

Причиною обурення став уривок, у якому нападник, не називаючи конкретних імен, звинувачував владу у важких злочинах та зраді: «Я більше не бажаю дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику покривати мої руки своїми злочинами». Трамп негайно відреагував на ці цитати, публічно спростувавши будь-яку причетність до згаданих у тексті звинувачень. Він наголосив, що зачитані слова є «нісенітницею від хворої людини», яка не має до нього жодного відношення, і заявив про своє повне виправдання.

«Я не ґвалтівник. Я нікого не ґвалтував. Вибачте, я не педофіл», – сказав він. «Ви прочитали цю нісенітницю від якоїсь хворої людини, з якою я зв’язався, речі, які не мають до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали».

Президент також додав, що журналістці має бути соромно за вибір такого матеріалу для озвучування у популярній телепрограмі. На його думку, поширення подібних текстів у ЗМІ є неприпустимим і кидає тінь на професійну етику репортерів. 

Як відомо, розслідування стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому вказує на політичну вмотивованість нападу. За даними слідства, підозрюваний – 31-річний каліфорнієць Коул Томас Аллен – залишив розлогі листи та публікації в соціальних мережах, що свідчать про його різку опозицію до чинної адміністрації США.

Нагадаємо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події. 

Читайте також

Після Ірану – Україна: чому попереду найважчі місяці
Іран, Китай, РФ та Трамп. Для України починаються важкі місяці
11 квiтня, 19:39
Лукашенко, якого ще недавно гордо називали останнім диктатором Європи, а днями оголосив себе великим демократом
Між Сі та Путіним. Лукашенку час визначатися
19 квiтня, 22:22
Закриття повітряного простору змушує військові літаки оминати Іспанію на шляху до своїх цілей на Близькому Сході
Іспанія закрила повітряний простір для американських літаків, які воюють проти Ірану
30 березня, 21:23
Мелоні виступила проти критики Трампа щодо позиції Європи у війні з Іраном
Мелоні виступила проти критики Трампа щодо позиції Європи у війні з Іраном
4 квiтня, 06:26
Іран знову упинив танкери в Ормузькій протоці
Іран знову перекрив Ормузьку протоку і пригрозив зірвати перемир’я
8 квiтня, 21:15
Чоловік стоїть на купі уламків у районі Корніш Ель-Мазраа в Бейруті після бомбардування столиці Ізраїлем у середу
Війна в Лівані підриває стабільність угоди між США та Іраном
11 квiтня, 03:28
За інформацією Глави МВС, правопорушник не висував жодних вимог
Розстрілював людей упритул: стали відомі нові подробиці затримання терориста в Києві
18 квiтня, 19:54
НАТО спростувало можливість виключення Іспанії з Альянсу
НАТО відреагувало на заяви Трампа про виключення Іспанії з Альянсу
24 квiтня, 15:10
Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану опинилася на межі технічної катастрофи
Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану опинилася на межі технічної катастрофи
Сьогодні, 00:28

Соціум

Трамп розкритикував журналістку CBS через цитування маніфесту стрільця
Трамп розкритикував журналістку CBS через цитування маніфесту стрільця
У Румунії втретє за вихідні знайдено уламки дрона
У Румунії втретє за вихідні знайдено уламки дрона
У США претенденти на грін-карту стикнуться з новою перевіркою поглядів на Ізраїль
У США претенденти на грін-карту стикнуться з новою перевіркою поглядів на Ізраїль
В Колумбії внаслідок теракту вибухнув автобус: є загиблі
В Колумбії внаслідок теракту вибухнув автобус: є загиблі
У США у лікарні сталася стрілянина
У США у лікарні сталася стрілянина
У Росії уражено Ярославський НПЗ
У Росії уражено Ярославський НПЗ

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
25 квiтня, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
