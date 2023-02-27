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Ще одна країна укріпить кордон із Росією та Білоруссю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна укріпить кордон із Росією та Білоруссю
фото ілюстративне

Литва вже побудувала стіну на кордоні з Білоруссю

Голова парламентського Комітету з національної безпеки та оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що країні слід розглянути можливість побудови протитанкових загороджень на кордоні, як це робить Польща. Про це повідомляє Delfi.

Кащюнас зазначив, що фортифікаційні та інші контрмобільні заходи члени КНБО обговорювали ще минулого літа, але суттєвих змін чи інституційних ініціатив не виникло. Тому керівник комітету обіцяє порушити це питання на засіданні КНБО та розглянути питання про те, чи Сейм повинен прийняти спеціальний закон про встановлення заходів контрмобільності.

«Ідею зробити те саме – збудувати укріплення або застосувати інші контрмобільні заходи на кордоні Литви з Калінінградською областю та Білоруссю – ми підіймали на засіданні комітету нацбезпеки ще минулого літа. Це також включено в угоду політичних партій про зміцнення охорони краю. На жаль, тоді ми не отримали великої інституційної підтримки. Однак, пізніше, відвідуючи Україну, переконавшись в ефективності таких заходів, і зараз спостерігаючи за діями поляків, ми маємо повернутися до цього питання», – заявив Кащюнас.

Також зазначається, що для запобігання та ураження важкої військової техніки кордон необхідно захищати не тільки фізичним бар'єром і системами відеоспостереження. 

Політик зазначив, що у разі військової агресії та вторгнення противнику вкрай важливо бути мобільним і підтримувати високий темп бойових дій. Натомість мета контрмобільних заходів і фортифікацій полягає в тому, щоб зупинити рухливість окупаційних сил, «примусити їх затратити додатковий час або матеріальні засоби на їхню ліквідацію».

«Відповідно, це дає додатковий час внутрішнім і союзним силам, щоб відреагувати й спробувати нейтралізувати ворога. Ворогу доводиться стикатися з труднощами ще до перетину державного кордону», – пояснив Кащюнас.

Голова комітету стверджує, що в березні комітет розгляне питання встановлення фортифікаційних споруд на кордоні Литви. Кащюнас не виключає, що парламент міг би ухвалити і спеціальний закон, у якому будуть передбачені принципи встановлення контрмобільних заходів, правові та фінансові умови. Крім того, в законі буде визнано, що встановлення фортифікацій є проєктом «сфери охорони надзвичайної державної важливості».

Нагадаємо, у серпні Литва добудувала стіну на кордоні з Білоруссю.

Нещодавно стало відомо, що Білорусь стягує техніку до кордону з Литвою.

Теги: Литва Білорусь росія

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