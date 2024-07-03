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Дедалі більша кількість демократів хочуть, аби Байден знявся з виборів – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дедалі більша кількість демократів хочуть, аби Байден знявся з виборів – CNN
Після дебатів між Джо Байденом та Дональдом Трампом, демократи заговорили про можливу зміну Байдена
фото з відкритих джерел

Низка демократів вважають, що Байден повинен оголосити про своє рішення покинути вибори на поточному тижні

Президент США Джо Байден повинен залишити президентські перегони. Так вважає частина діючих і колишніх чиновників від Демократичної партії, а також донорів та давніх союзників Байдена з якими поспілкувався CNN.

На думку деяких посадовців, Байден повинен оголосити про своє рішення на поточному тижні. Зокрема, демократ від Техасу Ллойд Доггетт був першим, хто порушив питання зняття Байдена з виборів.

«Я представляю серце виборчого округу, який колись представляв Ліндон Джонсон. За зовсім інших обставин він прийняв болісне рішення піти. Президент Байден повинен зробити те саме», – сказав Доггетт у своїй заяві.

Крім того, ще один неназваний депутат-демократ Палати представників наголосив, що соратники чинного президента США стурбовані його кандидатурою на виборах.

«Існує велика і зростаюча група демократів Палати представників, стурбованих кандидатурою президента, що представляють широку групу фракцій. Ми глибоко стурбовані його траєкторією та його здатністю перемагати. Ми хочемо дати йому можливість прийняти рішення (відступити), але ми будемо дедалі голосніше висловлювати наші занепокоєння, якщо він цього не зробить», – сказав він.

Очікується, що Байден зустрінеться незабаром з губернаторами-демократами та лідерами Конгресу. Це оголошення було зроблено після того, як CNN повідомило, що деякі губернатори висловили занепокоєння щодо ефективності президентських дебатів. Губернатори, як повідомило одне джерело, були стурбовані тим, щоб оприлюднити свої занепокоєння через побоювання, що це призведе до подальших насмішок над Байденом.

Діючі і колишні чиновники від Демократичної партії, з якими поспілкувався телеканал, сказали, що відклали звернення безпосередньо до Байдена, сподіваючись, що він прийме рішення сам, але терпіння закінчилося.

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Як повідомлялося, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

До слова, депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт став першим в партії, хто публічно закликав президента Джо Байдена відмовитися від балотування на другий строк.

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Теги: Джозеф Байден дебати вибори у США

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