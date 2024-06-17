Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
Президент України нагородив Кирила Перетятька званням Героя України – за особисту мужність і героїзм, самовіддане служіння українському народові
фото надане Кирилом Перетятьком

Кирило Перетятько – командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил. Зі своїм колективом виконав 145 пусків ракет і знищив 139 цілей

Найскладніший повітряний бій Героя України Кирила Перетятька відбувся влітку, коли росіяни влаштували потрійний масований удар із застосуванням «Калібрів» та БпЛА типу «шахед». Про це Кирило Перетятько, командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил, розповів в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, влітку 2023 року відбувся захист дуже важливого об’єкта, а на ділянці, куди летіли ракети, його підрозділ опинився на самоті, нікого із суміжних підрозділів поряд не було.

«Я організовував протиповітряну оборону цього об'єкта прикриття. Росіяни проклали маршрут удару таким чином, що ніхто з наших колег не зміг «зачепити» цілі, які йшли просто на наш підрозділ. Інших варіантів, аніж відбивати атаку самостійно, не було. Опісля, пригадую, по російському ТБ говорили: «всі цілі знищено», що було абсолютною неправдою. Бо це ми їх збили, а не вони нас знищили», – зауважив командир зенітного ракетного підрозділу.

Перетятько пояснює: з російського боку це був потрійний масований удар, спочатку завдали удар «Калібрами». Перша ракета цього типу летіла, як приманка, на висоті 5 км всі підрозділи її супроводжували, але ніхто не збивав, бо вона не заходила в зону ураження. Військовий акцентує увагу, що як тільки підрозділу вдалося «дістати» ракету – її одразу збили.

Далі, повідомляє Перетятько, під прикриттям цього «Калібра» на малих висотах йшли ще дев’ять «Калібрів» одночасно на малих висотах – всього 100 – 200 метрів. За поясненням військового, технічні характеристики радянських комплексів, таких як БУК М–1, С–300, які стояли на озброєнні у ЗСУ до західних систем, такий спланований удар не змогли би відбити. Вони були б спроможні уразити тільки верхню ціль, а нижні, які заходили під прикриттям, просто б не виявили. 

«Але новий зенітно-ракетний комплекс, яким ми користуємося, зміг це все виявити, і ми відбили комбіновану атаку. Після того дозарядили ЗРК. Цієї ж ночі після ракетної атаки була ще й атака «шахедами», які йшли з Криму прямо на наш об’єкт. Здається, їх 10 чи 11 було. Командування мені дозволило знищити дев’ять БпЛА типу «шахед». Але і це було ще не все, бо за ними одразу з’явилися чотири ракети «Калібр», з якими ми також впоралися», – наголосив Перетятько.

Загалом за одну ніч було знищено 20 крилатих ракет та сім безпілотників.

Нагадаємо, з початку нового року росіяни здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи зокрема «Калібри». Однак окупанти застосовували їх нетипово. Згодом стало відомо, що Російська Федерація має проблеми з крилатими ракетами «Калібр». Це може бути пов'язано з успішними ударами Збройних сил по тимчасово анексованому Криму.

До слова, розвідка ідентифікувала військових РФ, які обстрілюють Україну крилатими ракетами Х-22 та Х-101.

Читайте також:

Теги: Герой України президент ракета росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ДСНС намагаються витягти з-під завалів тіло постраждалої людини, травень 2024 року.
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43
Під час зустрічі президента України та спадкоємного принца йшлося про підготовку до першого Глобального саміту миру
Зеленський прибув до Саудівської Аравії (відео)
12 червня, 20:45
Олександр Гололобов: «Поранених та загиблих, дякувати Богу немає»
Атака на Харківщину: стали відомі наслідки ракетного удару окупантів
30 травня, 07:59
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
1 червня, 03:09
Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував
Байден оголосив про новий пакет зброї для України на 225 млн доларів
7 червня, 14:18
Зеленський: Саме обличчя Путіна зараз символізує нацистську ідеологію
«Путін – неадекватний». Зеленський поставив діагноз «мирному плану» Москви
15 червня, 00:29
Зеленський: Якщо Китай має альтернативний погляд на мирний план, то він може підготувати свою формулу
Зеленський розповів про обіцянку, яку йому дав Сі Цзіньпін
14 червня, 00:23
Вночі, 14 червня, російські війська намагалися завдати ударів по українських містах
Комбінована атака на Україну. Заяви Зеленського та Байдена. Вибухи в РФ. Головне за ніч
14 червня, 07:40
Зеленський пояснив, що на першому саміті потрібно домовитися, у який спосіб співпрацюватимуть держави для досягнення миру
Зеленський: На другому Саміті миру можна зафіксувати реальний кінець війни
15 червня, 19:57

Суспільство

Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 18 червня
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 18 червня
Розгляд апеляції у справі Гандзюк може початися наново: деталі з зали суду
Розгляд апеляції у справі Гандзюк може початися наново: деталі з зали суду
Генпродюсеру окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру
Генпродюсеру окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру
Посадовець лісгоспу організував незаконну вирубку дерев у Нацпарку на Буковині
Посадовець лісгоспу організував незаконну вирубку дерев у Нацпарку на Буковині
Герой України назвав найскладніші для ураження російські ракети
Герой України назвав найскладніші для ураження російські ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом
22K
Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
16K
«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї
9967
Індія пояснила, чому не підтримала спільне комюніке Глобального саміту миру
6145
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6074
Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Сьогодні, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua