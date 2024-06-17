Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій

Кирило Перетятько – командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил. Зі своїм колективом виконав 145 пусків ракет і знищив 139 цілей

Найскладніший повітряний бій Героя України Кирила Перетятька відбувся влітку, коли росіяни влаштували потрійний масований удар із застосуванням «Калібрів» та БпЛА типу «шахед». Про це Кирило Перетятько, командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил, розповів в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, влітку 2023 року відбувся захист дуже важливого об’єкта, а на ділянці, куди летіли ракети, його підрозділ опинився на самоті, нікого із суміжних підрозділів поряд не було.

«Я організовував протиповітряну оборону цього об'єкта прикриття. Росіяни проклали маршрут удару таким чином, що ніхто з наших колег не зміг «зачепити» цілі, які йшли просто на наш підрозділ. Інших варіантів, аніж відбивати атаку самостійно, не було. Опісля, пригадую, по російському ТБ говорили: «всі цілі знищено», що було абсолютною неправдою. Бо це ми їх збили, а не вони нас знищили», – зауважив командир зенітного ракетного підрозділу.

Перетятько пояснює: з російського боку це був потрійний масований удар, спочатку завдали удар «Калібрами». Перша ракета цього типу летіла, як приманка, на висоті 5 км всі підрозділи її супроводжували, але ніхто не збивав, бо вона не заходила в зону ураження. Військовий акцентує увагу, що як тільки підрозділу вдалося «дістати» ракету – її одразу збили.

Далі, повідомляє Перетятько, під прикриттям цього «Калібра» на малих висотах йшли ще дев’ять «Калібрів» одночасно на малих висотах – всього 100 – 200 метрів. За поясненням військового, технічні характеристики радянських комплексів, таких як БУК М–1, С–300, які стояли на озброєнні у ЗСУ до західних систем, такий спланований удар не змогли би відбити. Вони були б спроможні уразити тільки верхню ціль, а нижні, які заходили під прикриттям, просто б не виявили.

«Але новий зенітно-ракетний комплекс, яким ми користуємося, зміг це все виявити, і ми відбили комбіновану атаку. Після того дозарядили ЗРК. Цієї ж ночі після ракетної атаки була ще й атака «шахедами», які йшли з Криму прямо на наш об’єкт. Здається, їх 10 чи 11 було. Командування мені дозволило знищити дев’ять БпЛА типу «шахед». Але і це було ще не все, бо за ними одразу з’явилися чотири ракети «Калібр», з якими ми також впоралися», – наголосив Перетятько.

Загалом за одну ніч було знищено 20 крилатих ракет та сім безпілотників.

Нагадаємо, з початку нового року росіяни здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи зокрема «Калібри». Однак окупанти застосовували їх нетипово. Згодом стало відомо, що Російська Федерація має проблеми з крилатими ракетами «Калібр». Це може бути пов'язано з успішними ударами Збройних сил по тимчасово анексованому Криму.

До слова, розвідка ідентифікувала військових РФ, які обстрілюють Україну крилатими ракетами Х-22 та Х-101.