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Кім Чен Ин провів зустріч з Шойгу: про що домовилися

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кім Чен Ин провів зустріч з Шойгу: про що домовилися
Лідер Північної Кореї, Кім Чен Ин
фото з відкритих джерел

Під час зустрічі було досягнуто угоди про збільшення «співробітництва та взаємодії» між збройними силами обох країн

Лідер Північної Кореї, Кім Чен Ин, зустрівся з міністром оборони Росії, Сергієм Шойгу, у рамках своєї поїздки по Далекому Сходу Російської Федерації. Під час цієї зустрічі вони обговорили питання щодо посилення військової співпраці між обома країнами. Про це повідомляє KCNA.

Під час переговорів вони обмінялись «конструктивними думками щодо практичних питань стосовно подальшого зміцнення стратегічної і тактичної координації».

Також було досягнуто угоди про збільшення «співробітництва та взаємодії» між збройними силами обох країн, а також у галузях національної оборони та безпеки.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 16 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Там його зустрів міністр оборони РФ Сергій Шойгу. 

На аеродромі Кневичі у Примор'ї Шойгу представив Кім Чен Ину російський ракетний комплекс «Кинджал» на ракетоносці МіГ-31І.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

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Теги: міністр путін Північна Корея Сергій Шойгу диктатор переговори аеродром

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