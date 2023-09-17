Кім Чен Ин провів зустріч з Шойгу: про що домовилися

Під час зустрічі було досягнуто угоди про збільшення «співробітництва та взаємодії» між збройними силами обох країн

Лідер Північної Кореї, Кім Чен Ин, зустрівся з міністром оборони Росії, Сергієм Шойгу, у рамках своєї поїздки по Далекому Сходу Російської Федерації. Під час цієї зустрічі вони обговорили питання щодо посилення військової співпраці між обома країнами. Про це повідомляє KCNA.

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Під час переговорів вони обмінялись «конструктивними думками щодо практичних питань стосовно подальшого зміцнення стратегічної і тактичної координації».

Також було досягнуто угоди про збільшення «співробітництва та взаємодії» між збройними силами обох країн, а також у галузях національної оборони та безпеки.

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Раніше повідомлялося, що у суботу, 16 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Там його зустрів міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

На аеродромі Кневичі у Примор'ї Шойгу представив Кім Чен Ину російський ракетний комплекс «Кинджал» на ракетоносці МіГ-31І.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».