Указ Путіна про мобілізацію: повний текст

Конкретних груп, які підлягають мобілізації, в указі не названо

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Указ про часткову мобілізацію росіян опубліковано на сайті Кремля.

Тепер добровільно втекти з армії неможливо. Конкретних груп, які підлягають мобілізації, в указі не названо.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.