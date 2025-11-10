Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швейцарія близька до укладання торгової угоди зі США

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Швейцарія близька до укладання торгової угоди зі США
Bloomberg: Швейцарія може підписати торгову угоду зі США протягом двох тижнів
фото: Keystone

Ставки на швейцарські товари знизять із 39% до 15%, угоду можуть підписати вже протягом двох тижнів

Швейцарія близька до укладання торгової угоди зі США після кількох місяців переговорів і зустрічі швейцарських бізнесменів із Дональдом Трампом у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У серпні США наклали на швейцарські товари мито у 39%, що стало найвищою тарифною ставкою США проти розвиненої країни. Нові домовленості передбачають зниження тарифів до 15%. Проте, за даними джерел журналістів, угода не фіналізована, і все ще може бути скасована, подібне траплялось у липні. 

Попередні переговори Швейцарії та США завершилися тим, що Вашингтон наклав на Берн найвищу тарифну ставку, яку США встановили проти будь-якої розвиненої країни. Відтоді Швейцарії намагається забезпечити кращі умови.

Зусилля швейцарців набрали обертів минулого тижня, коли група мільярдерів та керівників швейцарських корпорацій зустрілася з Дональдом Трампом у Білому домі. Зустріч пройшла настільки добре, що Трамп наказав торговому представнику Джеймісону Гріру активізувати прямі переговори, що він і зробив у пʼятницю. 

Нагадаємо, що президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер провалила розмову із Дональдом Трампом. 31 липня о 20:30 Келлер-Зуттер зателефонувала Трампу і намагалася домогтися угоди про 10-відсоткові мита. Пізніше ввечері з Вашингтона прозвучала гучна заява: США вводять ще вищі мита, ніж загрожували – 39%. 

До слова, Трамп прокоментував підвищення тарифів для Індії. Президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп імпорт Вашингтон Швейцарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти
Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти
28 жовтня, 04:36
Стубб попередив, що росіяни намагаються нав'язати Трампу позицію Путіна
Стубб: Росіяни намагаються вплинути на позицію Трампа щодо України
25 жовтня, 23:32
Зустріч Трампа і Сі відбудеться в південнокорейському місті Пусан
Білий дім повідомив, коли Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном
23 жовтня, 21:26
Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
21 жовтня, 01:50
Росія запропонувала Україні відмовитися від залишків Донецької області в обмін на поступки на півдні. Цю пропозицію озвучив і Трамп
FT: Трамп із криками та лайкою вимагав від Зеленського віддати Путіну Донбас
19 жовтня, 21:48
США хочуть купувати українські дрони
Трамп повідомив, що США зацікавлені у купівлі українських дронів
17 жовтня, 21:42
«Томагавки», Путін, Будапешт. Яка тут логіка?
«Томагавки», Путін, Будапешт. Яка тут логіка?
17 жовтня, 07:38
Джерела не повідомили, чи було ухвалене остаточне рішення з приводу далекобійних ракет після цієї розмови
Зеленський обговорив із Трампом передачу ракет Tomahawk – Axios
11 жовтня, 18:58
Президент заявив, що обговорював з Трампом передачу не тільки Tomahawk
Президент заявив, що обговорював з Трампом передачу не тільки Tomahawk
10 жовтня, 20:57

Політика

Швейцарія близька до укладання торгової угоди зі США
Швейцарія близька до укладання торгової угоди зі США
Сирія зірвала два замахи ІДІЛ на нового президента країни – Reuters
Сирія зірвала два замахи ІДІЛ на нового президента країни – Reuters
Словаччина закрила справу про передачу Україні винищувачів МіГ-29
Словаччина закрила справу про передачу Україні винищувачів МіГ-29
Німецька «подруга Путіна» Вагенкнехт покидає керівництво власної партії
Німецька «подруга Путіна» Вагенкнехт покидає керівництво власної партії
Велика Британія планує жорсткі зміни для біженців
Велика Британія планує жорсткі зміни для біженців
У Японії розгорівся скандал через слова міністра про Курили
У Японії розгорівся скандал через слова міністра про Курили

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua