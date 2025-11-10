Bloomberg: Швейцарія може підписати торгову угоду зі США протягом двох тижнів

Ставки на швейцарські товари знизять із 39% до 15%, угоду можуть підписати вже протягом двох тижнів

Швейцарія близька до укладання торгової угоди зі США після кількох місяців переговорів і зустрічі швейцарських бізнесменів із Дональдом Трампом у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У серпні США наклали на швейцарські товари мито у 39%, що стало найвищою тарифною ставкою США проти розвиненої країни. Нові домовленості передбачають зниження тарифів до 15%. Проте, за даними джерел журналістів, угода не фіналізована, і все ще може бути скасована, подібне траплялось у липні.

Попередні переговори Швейцарії та США завершилися тим, що Вашингтон наклав на Берн найвищу тарифну ставку, яку США встановили проти будь-якої розвиненої країни. Відтоді Швейцарії намагається забезпечити кращі умови.

Зусилля швейцарців набрали обертів минулого тижня, коли група мільярдерів та керівників швейцарських корпорацій зустрілася з Дональдом Трампом у Білому домі. Зустріч пройшла настільки добре, що Трамп наказав торговому представнику Джеймісону Гріру активізувати прямі переговори, що він і зробив у пʼятницю.

Нагадаємо, що президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер провалила розмову із Дональдом Трампом. 31 липня о 20:30 Келлер-Зуттер зателефонувала Трампу і намагалася домогтися угоди про 10-відсоткові мита. Пізніше ввечері з Вашингтона прозвучала гучна заява: США вводять ще вищі мита, ніж загрожували – 39%.

До слова, Трамп прокоментував підвищення тарифів для Індії. Президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.