Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»

Трамп уточнив, що йдеться не про розміщення американських військ

Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватись припинення вогню з Ізраїлем, попередивши, що у разі порушення угоди вони зіткнуться з серйозними наслідками. Слова американського президента цитує АР, передає «Главком».

Трамп заявив, що США готові дати ситуації «невеликий шанс», сподіваючись на зменшення насильства.

«ХАМАС має бути хорошим, а якщо вони не будуть, їх викорінять», – наголосив президент США. Він додав, що якщо бойовики не зупиняться, то США і союзники вживатимуть заходів, щоб «виправити ситуацію дуже швидко і жорстоко».

Трамп уточнив, що йдеться не про розміщення американських військ, а про можливість втручання інших країн, які підтримують угоду про припинення вогню.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю оголосила про відновлення режиму припинення вогню в секторі Газа після серії авіаударів по позиціях ХАМАС. Ці удари стали відповіддю на порушення з боку бойовиків, які призвели до загибелі двох ізраїльських солдатів.

Зауважимо, що ізраїльські війська звинуватили палестинське угруповання ХАМАС в атаці в секторі Гази та відзвітували про удари у відповідь. Самі ж бойовики заперечують, що порушували домовленості про припинення вогню.

Варто зазначити, що 13 жовтня президент США Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі. Підписання відбулося під час саміту в єгипетському місті Шарм-еш-Шейх. Президент США подякував за досягнення того, що, на його думку, було «найскладнішою» угодою.

Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне «нормалізуватися».