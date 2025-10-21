Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
фото з відкритих джерел

Трамп уточнив, що йдеться не про розміщення американських військ

Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватись припинення вогню з Ізраїлем, попередивши, що у разі порушення угоди вони зіткнуться з серйозними наслідками. Слова американського президента цитує АР, передає «Главком».

Трамп заявив, що США готові дати ситуації «невеликий шанс», сподіваючись на зменшення насильства.

«ХАМАС має бути хорошим, а якщо вони не будуть, їх викорінять», – наголосив президент США. Він додав, що якщо бойовики не зупиняться, то США і союзники вживатимуть заходів, щоб «виправити ситуацію дуже швидко і жорстоко».

Трамп уточнив, що йдеться не про розміщення американських військ, а про можливість втручання інших країн, які підтримують угоду про припинення вогню.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю оголосила про відновлення режиму припинення вогню в секторі Газа після серії авіаударів по позиціях ХАМАС. Ці удари стали відповіддю на порушення з боку бойовиків, які призвели до загибелі двох ізраїльських солдатів. 

Зауважимо, що ізраїльські війська звинуватили палестинське угруповання ХАМАС в атаці в секторі Гази та відзвітували про удари у відповідь. Самі ж бойовики заперечують, що порушували домовленості про припинення вогню. 

Варто зазначити, що 13 жовтня президент США Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі. Підписання відбулося під час саміту в єгипетському місті Шарм-еш-Шейх. Президент США подякував за досягнення того, що, на його думку, було «найскладнішою» угодою.

Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне «нормалізуватися».

Теги: Дональд Трамп ХАМАС Ізраїль сектор Гази перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Трампа могли здійснити черговий замах
Трампа було евакуйовано з Флориди через ймовірність замаху
Вчора, 07:33
Путін розлютив Трампа «лекцією з історії» під час переговорів на Алясці – FT
Путін розлютив Трампа «лекцією з історії» під час переговорів на Алясці – FT
17 жовтня, 19:21
Трамп розкритикував роботу мера Бостона Мішель Ву
ФІФА відреагувала на заяву Трампа про позбавлення Бостона матчів чемпіонату світу
16 жовтня, 12:32
Трамп розриває контакти з Венесуелою
Трамп наказав зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою
7 жовтня, 04:19
Як зазначив Орбан, Угорщина не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів
Орбан повідомив деталі розмови з Трампом про купівлю російської нафти
30 вересня, 16:06
Трамп вважає, що такий крок може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом»
Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару у Вашингтоні
26 вересня, 04:35
Раніше Трамп виступав за територіальні поступки України заради миру
Заява Трампа спричинила зростання акцій оборонних компаній в Європі
24 вересня, 13:52
Зеленський розповів, що його відносини з американським президентом покращилися
Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Зеленського після переговорів
24 вересня, 09:24
Трамп зробив заяву про ООН
Несправний ескалатор і телесуфлер. Трамп «подякував» ООН за все
23 вересня, 18:16

Політика

Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
Bloomberg: Ще одна країна готова долучитися до програми PURL для закупівлі зброї Україні
Bloomberg: Ще одна країна готова долучитися до програми PURL для закупівлі зброї Україні
Болгарія повідомила, чи пропустить літак Путіна через свій повітряний простір до Будапешта
Болгарія повідомила, чи пропустить літак Путіна через свій повітряний простір до Будапешта
Трамп повідомив, що США мають зброю, про яку «багато хто навіть не знає»
Трамп повідомив, що США мають зброю, про яку «багато хто навіть не знає»
Україна переможе у війні з РФ? Трамп зробив нові заяви
Україна переможе у війні з РФ? Трамп зробив нові заяви
Зеленський візьме участь у зустрічі «коаліції охочих» у Лондоні – Sky News
Зеленський візьме участь у зустрічі «коаліції охочих» у Лондоні – Sky News

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua