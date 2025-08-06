Країна втратила мільярди: президентка Швейцарії невдало зідзвонилась із Трампом

Президент США Дональд Трамп обклав Швейцарію надзвичайно високими митами – 39%

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер провалила розмову із Дональдом Трампом. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Три тижні тому Келлер-Зуттер хвалилася в одному інтерв'ю, як їй «вдалося знайти до Трампа підхід». Для підготовки до переговорів із ним вона навіть прочитала його книгу «Мистецтво правочину». Однак їй це не допомогло.

31 липня о 20:30 Келлер-Зуттер зателефонувала Трампу і намагалася домогтися угоди про 10-відсоткові мита. Президентка Швейцарії багато разів пояснювала співрозмовнику, як у США виник дефіцит торговельного балансу у розмірі $39 млрд. Це, очевидно, лише посилило ситуацію – Трамп сприйняв пояснення як «моралізаторство» та спробу його повчати.

За інформацією видання, о 20:38 швейцарський дипломат, який брав участь у переговорах, отримав СМС від американської сторони: краще закінчити розмову, поки ситуація остаточно не вийшла з-під контролю. За дві хвилини дзвінок завершився і стало зрозумілим – угоди не буде.

Пізніше ввечері з Вашингтона прозвучала гучна заява: США вводять ще вищі мита, ніж загрожували – 39%. У Білого домі пояснили: Швейцарія відмовилася йти на поступки.

У швейцарському уряді Келлер-Зуттер звинувачують у наївності: вона не мала плану «Б» на випадок провалу переговорів. Глава технологічної асоціації Swissmem Стефан Брупбахер назвав митне фіаско «чорним днем»: «Це ставить під загрозу десятки тисяч робочих місць у промисловості».

Швейцарія має намір спробувати провести повторні переговори. Після екстреного засідання 4 серпня уряд оголосив, що готовий зробити США «ще більш привабливу пропозицію». Тепер питання у тому, чи прийме її Трамп.

До слова, Трамп прокоментував підвищення тарифів для Індії. Президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.