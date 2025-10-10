Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент заявив, що обговорював з Трампом передачу не тільки Tomahawk

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент заявив, що обговорював з Трампом передачу не тільки Tomahawk
фото: shutterstock.com

Зеленський про розмову з Трампом: Ми говорили не тільки про Tomahawk

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом обговорював можливість передачі не лише ракет Tomahawk, а й Himars та Atacms. Про це глава держави зазначив на брифінгу, передає «Главком».

«Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про Tomahawk. Ми говорили про Himars, і я згадав про Atacms. Насправді, коли у вас, наприклад скажімо, 40, 50 або 60 Atacms між нами – це ніщо», – сказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з  президентом США Дональдом Трампом почув готовність США розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

До слова, очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук пояснила, що обговорення можливого постачання ракет Tomahawk потрібне для того, щоб чітко дати сигнал Кремлю про готовність України захищатися.

Як повідомлялося, Сполучені Штати мають потужне озброєння, яке поки не застосовується в Україні, однак у майбутньому Київ може його отримати. Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер під час Ризької конференції. За словами дипломата, у США є зброя, здатна завдати «серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час за нашим вибором».

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський озброєння Tomahawk

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський прибув у Нью-Йорк для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН та зустрічі з Трампом
Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції – навряд
23 вересня, 09:55
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
Вчора, 10:55
Трамп: Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться
Попадання російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою – Трамп
12 вересня, 01:04
Літак також може використовуватись для повітряної розвідки
Російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34
15 вересня, 15:51
За словами президента США, лідери України та Росії ненавидять один одного
Зеленському доведеться укласти мирну угоду – Трамп
16 вересня, 17:46
Раніше повідомлялося, що Британія планує визнати Палестинську державу після завершення візиту Трампа
Трамп прокоментував намір Британії визнати Палестину державою
18 вересня, 18:57
Очільник Кремля прокоментував заяви американського президента про недієздатність РФ
Путін пригрозив Трампу після заяви про «паперового тигра»
2 жовтня, 20:49
Президент підписав закони про ратифікацію столітньої угоди з Британією та військового омбудсмена
Президент підписав закони про ратифікацію столітньої угоди з Британією та військового омбудсмена
18 вересня, 10:25
Зеленський повідомив про успіхи у виробництві зброї
«У 2026 році доженемо Росію». Зеленський повідомив про успіхи у виробництві зброї
Вчора, 10:32

Політика

Зеленський зробив заяву про стан енергосистеми
Зеленський зробив заяву про стан енергосистеми
Президент заявив, що обговорював з Трампом передачу не тільки Tomahawk
Президент заявив, що обговорював з Трампом передачу не тільки Tomahawk
Зеленський повідомив, скільки ключових об’єктів Україна має захистити від атак
Зеленський повідомив, скільки ключових об’єктів Україна має захистити від атак
Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів
Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів
Президент анонсував візит української делегації до США
Президент анонсував візит української делегації до США
Секретар міськради Дніпра літає Європою приватним літаком під час відряджень – розслідування
Секретар міськради Дніпра літає Європою приватним літаком під час відряджень – розслідування

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua