Президент заявив, що обговорював з Трампом передачу не тільки Tomahawk

Зеленський про розмову з Трампом: Ми говорили не тільки про Tomahawk

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом обговорював можливість передачі не лише ракет Tomahawk, а й Himars та Atacms. Про це глава держави зазначив на брифінгу, передає «Главком».

«Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про Tomahawk. Ми говорили про Himars, і я згадав про Atacms. Насправді, коли у вас, наприклад скажімо, 40, 50 або 60 Atacms між нами – це ніщо», – сказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом почув готовність США розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

До слова, очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук пояснила, що обговорення можливого постачання ракет Tomahawk потрібне для того, щоб чітко дати сигнал Кремлю про готовність України захищатися.

Як повідомлялося, Сполучені Штати мають потужне озброєння, яке поки не застосовується в Україні, однак у майбутньому Київ може його отримати. Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер під час Ризької конференції. За словами дипломата, у США є зброя, здатна завдати «серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час за нашим вибором».