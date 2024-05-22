Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Путін починає гібридну агресію проти НАТО. Що відповість Альянс?

glavcom.ua
Путін піднімає ставки у протистоянні із Заходом
колаж: glavcom.ua

Гібридна агресія Росії включає навчання ядерних підрозділів та серію агресивних заходів

Путін починає гібридну агресію проти НАТО. Що на це відповість Альянс?

Офіційно. «Росія хоче змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією в односторонньому порядку», – Moscow Times.

Міноборони РФ підготувало документ, за яким Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

Постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони на Балтиці, Міноборони пропонує частково «визнати нечинною».

Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

Що це означає? Все просто, путлєр знову починає застосовувати свою стару ставку – піднімає ставки у протистоянні із Заходом.

Його гібридна агресія також включає навчання ядерних підрозділів та серію агресивних заходів.

Мета проста – залякати Захід, сподіваючись, що останні злякаються і відступлять.

Мені складно спрогнозувати реакцію країн НАТО, але я сподіваюсь, що це заставить їх включитися у протистояння з Росією на повну силу, а от війну на два фронти Росія не потягне. Так само як свого часу це не потягнула нацистська Німеччина.

Дивлюсь на це все і у мене стійке відчуття, що історія черговий раз повторюється, а отже і Росію чекає такий самий кінець як нацистів...

Спостерігаймо.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія НАТО Міноборони війна путін Міноборони РФ агресія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артилерійські снаряди зберігаються для відправки на заводі армійських боєприпасів в Скрентоні, штат Пенсильванія. Квітень 2023 року
Як Україна може найкраще використати пакет допомоги від США
24 квiтня, 17:20
Патрушев очолював Радбез РФ рівно 16 років
Послабив, але не розчавив. Чому Путін зняв Патрушева? агресор
15 травня, 21:35
Українцям, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, необхідно буде повторно пройти ВЛК
Мобілізація українців з інвалідністю: кого можуть призвати до ЗСУ з 1 травня
28 квiтня, 15:18
У Харкові два прильоти у Київському та Холодногірському районах
РФ вдарила по Харкову, є загиблі та постраждалі
30 квiтня, 10:55
Україна проводить регулярні обміни тілами загиблих з російською стороною
В Україні брак рефрижераторів для тіл загиблих під час війни
8 травня, 14:09
Зеленського та Порошенка російське МВС розшукувало за неназваними кримінальними статтями
Російське МВС видалило з розшуку Зеленського та Порошенка
9 травня, 16:00
Заяви Путіна щодо наступу на Суми та Харків є блефом, оскільки у країни-агресорки немає на це ресурсів
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора
15 травня, 12:41
На Київщині повітряна тривога тривала близько двох годин
На Київщині повітряна тривога тривала близько двох годин
19 травня, 03:44
У Волгограді горить військова частина
У російському Волгограді сталася пожежа у військовій частині (фото, відео)
14 травня, 12:51

Віктор Таран

Путін починає гібридну агресію проти НАТО. Що відповість Альянс?
Путін починає гібридну агресію проти НАТО. Що відповість Альянс?
Наш ворог не ТЦК, а росіяни
Наш ворог не ТЦК, а росіяни
Патріот чи зрадник? Ким був Павло Скоропадський
Патріот чи зрадник? Ким був Павло Скоропадський
Пам'ятаймо минуле, вибираючи майбутнє
Пам'ятаймо минуле, вибираючи майбутнє
Що спільного між Булгаковим і Хвильовим, або Чому гасло «Геть від Москви» знову актуально
Що спільного між Булгаковим і Хвильовим, або Чому гасло «Геть від Москви» знову актуально
«Ще не вмерла Україна». Історія нашого гімну
«Ще не вмерла Україна». Історія нашого гімну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Окупанти взяли в полон жителів Вовчанська, які не виїхали з міста – Синєгубов
19K
У Росії пішли на дно два теплоходи (відео)
16K
Вулиці перетворилися на крижані річки: Польщею пронісся буревій з градом (фото, відео)
9030
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
8481
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
5722
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW

Новини

Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Вчора, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Вчора, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua