Путін починає гібридну агресію проти НАТО. Що відповість Альянс?

Гібридна агресія Росії включає навчання ядерних підрозділів та серію агресивних заходів

Путін починає гібридну агресію проти НАТО. Що на це відповість Альянс?

Офіційно. «Росія хоче змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією в односторонньому порядку», – Moscow Times.

Міноборони РФ підготувало документ, за яким Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

Постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони на Балтиці, Міноборони пропонує частково «визнати нечинною».

Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

Що це означає? Все просто, путлєр знову починає застосовувати свою стару ставку – піднімає ставки у протистоянні із Заходом.

Його гібридна агресія також включає навчання ядерних підрозділів та серію агресивних заходів.

Мета проста – залякати Захід, сподіваючись, що останні злякаються і відступлять.

Мені складно спрогнозувати реакцію країн НАТО, але я сподіваюсь, що це заставить їх включитися у протистояння з Росією на повну силу, а от війну на два фронти Росія не потягне. Так само як свого часу це не потягнула нацистська Німеччина.

Дивлюсь на це все і у мене стійке відчуття, що історія черговий раз повторюється, а отже і Росію чекає такий самий кінець як нацистів...

Спостерігаймо.