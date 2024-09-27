ЄС та США близькі до рішення надати Україні $50 млрд із заморожених активів РФ – Bloomberg

Російські заморожені активи можуть піти на допомогу Україні

Найближчим часом Європа та США можуть узгодити передачу Україні заморожених російських активів, загальна сума яких складає близько $50 млрд. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

«США сказали Європейському Союзу, що додадуть 20 млрд дол до великого пакету допомоги Україні, ініційованого «Групою семи», якщо ЄС внесе зміни до свого санкційного режиму, зробивши його більш передбачуваним», – йдеться у матеріалі.

У випадку, якщо Європейський Союз не зможе у повній мірі змінити свою санкційну політику, чи узгодити передачу російських коштів, «Штати все одно приєднаються до запланованого пакету допомоги в 50 млрд дол, але меншим внеском».

«США та ЄС спершу погодилися, що кожен виділить подібну суму приблизно у 20 млрд дол, поки Вашингтон не почав вимагати від Європи більш тривалого санкційного режиму, аби гарантувати дохід від заморожених активів, оскільки зараз продовження санкцій потребує одностайного схвалення раз на пів року», – пояснює Bloomberg.

У виданні підкреслили, що в ЄС вже працюють над тим, щоб змінити свій санкційний режим аби дозволити рішення про продовження замороження коштів приймалося раз на 36 місяців, як вимагають Штати.

У випадку, якщо до такої позики не приєднаються Сполучені Штати, Європа пропонує виділити із власного колективного бюджету $35 млрд.

Нагадаємо, Європейський Союз надіслав перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з прибутку від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.

До слова, ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся із з головою Євроради Шарлем Мішелем та обговорив з ним можливість використання російських заморожених активів.