Британська розвідка назвала найбільший провал російських військ у жовтні

Ключовою властивістю С-70 «Охотник» є його зменшена ефективна площа розсіювання, що має зробити його потайним засобом глибокого удару

Росія самотужки знищила безпілотник, який розробляла протягом десяти років

Російська Федерація 5 жовтня збила власний безпілотний бойовий літальний апарат С-70 «Охотник», коли він летів на захід над лінією фронту в Україні. Ймовірно, Росія втратила контроль над БПЛА і вирішила знищити дрон, щоб він не потрапив до рук супротивника. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як наголошується на зведенні, підприємство «Сухий» розробляло С-70 не менше десяти років, і його випробування були помічені на російській авіабазі Ахтубінськ. Ключовою властивістю С-70 є його зменшена ефективна площа розсіювання, що має зробити його потайним засобом глибокого удару, потенційно здатним проникати за радари та системи ППО супротивника. Передбачається, що система може працювати разом із винищувачем Су-57.

За даними британської розвідки, ймовірно, Росія чекала до останнього моменту, перш ніж наважитися збити безпілотник, вичерпавши всі спроби повернути його під контроль. «Це демонструє черговий дорогий та ганебний провал російської розробки зброї і майже напевно затримає програму С-70», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, українські військові на сході України отримали несподіваний подарунок: рідкісний безпілотник-невидимка російських ВКС С-70 «Охотник» упав з неба над містом Часів Яр. Ця подія стала важливим моментом у військових діях, адже Росія має лише кілька таких безпілотників, і тепер один із них або принаймні його уламки, опинився в руках України та її союзників.

Як повідомлялося, російський винищувач Су-57 збив новітній безпілотник С-70 «Охотник», оскільки той, міг вийти з-під контролю над Україною.

До слова, Росія все частіше під час атак на Україну застосовує не лише безпілотники типу «Шахед», але й дрони невідомого типу.