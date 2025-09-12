Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сікорський повідомив, чи розірве Польща дипломатичні відносини з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сікорський повідомив, чи розірве Польща дипломатичні відносини з РФ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві свого колегу Радослава Сікорського
фото: МЗС України/Telegram

Сікорський нагадав, що Польща вже обмежила роботу російських дипломатів у низці воєводств

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що після атаки дронів Варшава наразі не розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Росією, оскільки для цього немає підстав. Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві, передає «Главком» з посиланням на censor.net.

«У дипломатії канали зв'язку підтримуються не тільки з друзями, а й із конкурентами та противниками», – наголосив голова МЗС.

Водночас Сікорський нагадав, що Польща вже обмежила роботу російських дипломатів у низці воєводств і закликала європейських партнерів скоротити їхню присутність у своїх державах.

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації

До слова, президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.

Читайте також:

Теги: дипломатія росія Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін заявив про серійне виробництво «Орєшніка»
«Орєшнік» – реальна загроза чи блеф Путіна?
25 серпня, 10:35
Втрата Тартуса після падіння режиму Асада позбавила РФ ключової логістичної підтримки в Середземному морі
Російський флот під тиском: удари України та втрата порту в Сирії послабили позиції РФ
14 серпня, 00:31
Експедиція вже виявила та промаркувала рештки шістьох осіб
У Львові під час ексгумаційних робіт знайшли останки польських солдатів
14 серпня, 16:18
Очільник Кремля висунув пропозицію під час вчорашньої розмови з Трампом
Путін запропонував провести переговори із Зеленським у Москві – AFP
19 серпня, 17:24
У Росії лунали вибухи
Волгоградську область атакували безпілотники: є ураження залізничної підстанції
28 серпня, 03:16
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
ISW розкрив справжню мету росіян саміту на Алясці
30 серпня, 11:46
Зеленський: Эдине, що робить Росія – це вкладається у подальшу війну
Знов буде викручуватись: Зеленський прокоментував поїздку Путіна до Китаю
31 серпня, 22:19
За словами речника МЗС, Польща буде всіляко підтримувати затриманого в Білорусі співгромадянина
Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь
5 вересня, 22:03
Російська Федерація могла готуватися до нападу на Польщу протягом місяців
Готувалися впродовж місяців. ISW назвав мету атаки російських дронів на Польщу
Вчора, 09:49

Політика

Сікорський повідомив, чи розірве Польща дипломатичні відносини з РФ
Сікорський повідомив, чи розірве Польща дипломатичні відносини з РФ
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави
Майже не керує Чечнею. ЗМІ розкрили дані про стан здоров’я Кадирова
Майже не керує Чечнею. ЗМІ розкрили дані про стан здоров’я Кадирова
НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий» – Рютте
НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий» – Рютте
Польща збільшить виробництво 155-мм боєприпасів – Туск
Польща збільшить виробництво 155-мм боєприпасів – Туск
Прокуратура Польщі офіційно розпочала розслідування справи дронів
Прокуратура Польщі офіційно розпочала розслідування справи дронів

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua