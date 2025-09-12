Сікорський повідомив, чи розірве Польща дипломатичні відносини з РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві свого колегу Радослава Сікорського

Сікорський нагадав, що Польща вже обмежила роботу російських дипломатів у низці воєводств

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що після атаки дронів Варшава наразі не розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Росією, оскільки для цього немає підстав. Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві, передає «Главком» з посиланням на censor.net.

«У дипломатії канали зв'язку підтримуються не тільки з друзями, а й із конкурентами та противниками», – наголосив голова МЗС.

Водночас Сікорський нагадав, що Польща вже обмежила роботу російських дипломатів у низці воєводств і закликала європейських партнерів скоротити їхню присутність у своїх державах.

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації

До слова, президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.