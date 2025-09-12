Головна Світ Соціум
НАТО готує військову відповідь на російські дрони в Польщі – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Армія inform

Генсек НАТО Марк Рютте назвав атаку Росії на Польщу «безрозсудною та небезпечною»

НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, інформує «Главком».

Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте назвав дії Росії «безрозсудними та небезпечними», додавши, що повна оцінка інциденту ще триває.

У відповідь на інцидент, що стався вранці в середу, коли сили НАТО збили безпілотники, які перетнули польський кордон, Варшава звернулася до союзників по допомогу.

Низка країн вже висловили готовність надати підтримку:

  • Німеччина продовжить місії повітряної поліції та підтримає нові санкції.
  • Франція надішле три винищувачі Rafale для захисту польського неба.
  • Нідерланди, Чехія та Велика Британія готові надати системи ППО та технології для боротьби з дронами.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що його країна також співпрацюватиме з Україною та Південною Кореєю щодо систем протидії дронам.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Він зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами Зеленського, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уже погодився направити військових представників в Україну для навчання. Таким чином, польські військові зможуть вивчити досвід України, яка розробила власну багатошарову систему протидії російським повітряним атакам.

Джерело Reuters підтвердило, що польські військові направляться в Україну для навчання зі збиття дронів.

Нагадаємо, після цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу 19-й пакет санкцій стане найкращою відповіддю на дії Росії. Наразі триває наповнення цього пакету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Зауважимо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

