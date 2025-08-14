Головна Країна Суспільство
У Львові під час ексгумаційних робіт знайшли останки польських солдатів

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
У Львові під час ексгумаційних робіт знайшли останки польських солдатів
Експедиція вже виявила та промаркувала рештки шістьох осіб
Орієнтовна площа розкопок на старому цвинтарі становить 10×5 метрів

Під час ексгумаційних робіт на території цвинтаря колишнього села Старі Збоїща, яку нині є частиною міста Львів, були знайдені загиблі солдати. Про це пише «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Фахівці виявили поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року, точна кількість яких буде встановлена після додаткового вивчення. Наразі промарковані останки шістьох осіб, дослідження тривають. Орієнтовна площа розкопок становить 10×5 метрів.

Також у міністерстві поінформували, що на місці проведення робіт учасники спільної українсько-польської експедиції виявили польські військові ґудзики, фрагменти військового протигазу, один ідентифікаційний польський жетон та предмети індивідуального вжитку. 

У Львові під час ексгумаційних робіт знайшли останки польських солдатів фото 1

Нагадаємо, ексгумаційні роботи з пошуку бійців Війська Польського, які загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецького війська, триватимуть, орієнтовно до 30 серпня. Після цього територію впорядкують.

У червні, як писав «Главком», Україна передала Польщі дозвіл на проведення ексгумаційних робіт щодо загиблих у 1939 році польських військових, похованих в межах Львова.

Окрім того, Україна дала дозвіл на проведення робіт з пошуку та ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії в населеному пункті Угли Рівненської області.

У травні у селі Пужники на Тернопільщині завершилися спільні ексгумаційні роботи, які проводили за участі українських та польських фахівців. Під час експедиції вдалося знайти останки 42 людей.

Теги: Польща Львів цвинтар ексгумація

