Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російський флот під тиском: удари України та втрата порту в Сирії послабили позиції РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Російський флот під тиском: удари України та втрата порту в Сирії послабили позиції РФ
Втрата Тартуса після падіння режиму Асада позбавила РФ ключової логістичної підтримки в Середземному морі
фото з відкритих джерел

Російські сили вже тривалий час страждають від проблем у суднобудуванні, техобслуговуванні та модернізації, але останні події поглибили кризу

Російський військово-морський флот зазнає серйозного виснаження через українські атаки в Чорному морі та втрату бази в сирійському Тартусі. Про це заявив командувач 1-ї постійної військово-морської групи НАТО Ар’єн Варнаар, пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

За його словами, російські сили вже тривалий час страждають від проблем у суднобудуванні, техобслуговуванні та модернізації, але останні події поглибили кризу. Втрата Тартуса після падіння режиму Асада позбавила РФ ключової логістичної підтримки в Середземному морі, змусивши перекидати ресурси з інших регіонів.

Представники НАТО зазначають, що ці проблеми поширюються й на Арктику, де зміна клімату відкриває нові судноплавні шляхи та посилює конкуренцію. Під час недавньої операції в регіоні кораблі НАТО спостерігали лише мінімальну активність ВМФ РФ, що може свідчити про брак сил після масштабних російських навчань «Липневий шторм».

Раніше ми писали, що Росія, ймовірно, готує чергове випробування крилатої ракети «Буревісник» з ядерним двигуном, повідомили два американські дослідники та західне джерело безпеки. Підготовка збігається з планованою зустріччю Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Аналіз супутникових знімків за останні тижні виявив активність на полігоні Панкoво на Новій Землі. Фіксується прибуття контейнерів, обладнання, персоналу та кораблів, що раніше брали участь у випробуваннях.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Теги: флот РФ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін хоче від Трампа те, чого не зміг отримати силою
Карма Росії
10 серпня, 14:31
Внаслідок обстрілу виникло одразу декілька пожеж
Масована атака на Дніпропетровщину: є загиблі та поранені
17 липня, 07:56
Ситуація в 2026 році для фінансових установ РФ буде «нелегкою», бо позичальникам нічим буде повертати борги
У Росії великі банки готуються до боргової кризи
21 липня, 16:11
На борту літака Ан-24, який зник з радарів, було 43 пасажири та шість членів екіпажу
В Амурській області РФ зник літак із пів сотнею людей на борту
24 липня, 08:50
Зустріч Кім Чен Ина з солдатами, які брали участь у навчанні в Північній Кореї
РФ готує великий наступ у серпні: яка країна допоможе Путіну
27 липня, 08:57
Трамп про ультиматум РФ: Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів
Президент збільшив штат СБУ, Трамп озвучив новий дедлайн РФ. Головне за 28 липня
28 липня, 21:05
Розширення санкцій проти «Росатому» та пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням
Україна ввела санкції проти «Росатому»
9 серпня, 11:00
«Шахеди» атакували Харківщину
Окупанти атакували Балаклію
1 серпня, 06:19
Більшість дітей у «католозі» народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство
Росія створила сайт для «продажу» українських дітей
7 серпня, 11:35

Соціум

Російський флот під тиском: удари України та втрата порту в Сирії послабили позиції РФ
Російський флот під тиском: удари України та втрата порту в Сирії послабили позиції РФ
РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters
РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters
Штраф до €600 за одне порушення. Майорка змінює правила для туристів
Штраф до €600 за одне порушення. Майорка змінює правила для туристів
Молодь по всьому світу масово відмовляється від дзвінків по телефону: причина вагома
Молодь по всьому світу масово відмовляється від дзвінків по телефону: причина вагома
Жителі Німеччини почали працювати рекордну кількість годин на тиждень
Жителі Німеччини почали працювати рекордну кількість годин на тиждень
Поїзд зійшов з рейок у Техасі: спалахнула пожежа (фото, відео)
Поїзд зійшов з рейок у Техасі: спалахнула пожежа (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9620
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
9007
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
7857
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
5798
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua