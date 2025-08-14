Російський флот під тиском: удари України та втрата порту в Сирії послабили позиції РФ

Російські сили вже тривалий час страждають від проблем у суднобудуванні, техобслуговуванні та модернізації, але останні події поглибили кризу

Російський військово-морський флот зазнає серйозного виснаження через українські атаки в Чорному морі та втрату бази в сирійському Тартусі. Про це заявив командувач 1-ї постійної військово-морської групи НАТО Ар’єн Варнаар, пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

За його словами, російські сили вже тривалий час страждають від проблем у суднобудуванні, техобслуговуванні та модернізації, але останні події поглибили кризу. Втрата Тартуса після падіння режиму Асада позбавила РФ ключової логістичної підтримки в Середземному морі, змусивши перекидати ресурси з інших регіонів.

Представники НАТО зазначають, що ці проблеми поширюються й на Арктику, де зміна клімату відкриває нові судноплавні шляхи та посилює конкуренцію. Під час недавньої операції в регіоні кораблі НАТО спостерігали лише мінімальну активність ВМФ РФ, що може свідчити про брак сил після масштабних російських навчань «Липневий шторм».

Раніше ми писали, що Росія, ймовірно, готує чергове випробування крилатої ракети «Буревісник» з ядерним двигуном, повідомили два американські дослідники та західне джерело безпеки. Підготовка збігається з планованою зустріччю Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Аналіз супутникових знімків за останні тижні виявив активність на полігоні Панкoво на Новій Землі. Фіксується прибуття контейнерів, обладнання, персоналу та кораблів, що раніше брали участь у випробуваннях.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.