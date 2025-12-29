Китай пояснив, навіщо розпочав масштабні військові навчання біля Тайваню

За словами речника китайського МЗС, військові навчання потрібні, аби захиститися від втручання сторонніх

Масштабні навчання Китаю неподалік берегів Тайваню потрібні для захисту суверенітету країни. Вони є прямою відповіддю на втручання «зовнішніх сил» у внутрішні справи КНР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника китайського МЗС Лінь Цзяня, якого цитує «Укрінформ».

«Це необхідні дії для захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також рішуча відповідь на дії зовнішніх сил, які намагаються використати Тайвань для стримування Китаю, озброюють острів та штовхають ситуацію у протоці до небезпечної межі війни», – він.

Дипломат не уточнив, які саме країни, за твердженням Пекіна, втручаються у внутрішні справи Китаю, натомість піддав жорсткій критиці тайванську адміністрацію Демократичної прогресивної партії, яка наполягає на незалежності острова від КНР, звинувативши її у намірах перетворити острів на «порохову бочку», зруйнувати мир у Тайванській протоці та розпалити війну.

«Тайванське питання є основоположним інтересом Китаю, і Китай твердо налаштований захищати свій національний суверенітет, безпеку та територіальну цілісність. Будь-який крок, спрямований на перетин червоної лінії у тайванському питанні, зіткнеться з рішучою відповіддю Китаю, а будь-яка спроба зупинити «возз’єднання» Китаю приречена на провал», – заявив речник зовнішньополітичного відомства.

Водночас Лінь ухилився від відповіді на запитання, чи пов’язані ці навчання НВАК зі схваленням адміністрацією президента США Дональда Трампа минулого тижня продажу Тайваню військової допомоги на суму $11,1 млрд, що є найбільшим в історії пакетом озброєнь Вашингтона для острова, який перебуває під зростаючим тиском з боку Китаю.

Нагадаємо, Пекін оголосив про початок комплексних військових маневрів навколо Тайваню у відповідь на рішення США надати острову масштабний пакет озброєнь. Навчання під назвою «Місія справедливості-2025» стартують у понеділок за участю сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних сил КНР.

Як відомо, Пекін проводить масштабну ревізію своєї військової доктрини, аналізуючи помилки Росії у війні проти України. Згідно зі звітом Пентагону, на який посилається Defense Express, КНР відмовилася від концепції короткострокових операцій на користь стратегії «тотальної війни», що передбачає повну мобілізацію ресурсів та пряме зіткнення зі США.

Пекін прагне виграти війну в межах конвенційного конфлікту. Для цього ставка робиться на високоточні удари великої дальності, морські блокади та масштабну економічну війну, щоб змусити противника капітулювати без застосування ядерної зброї.