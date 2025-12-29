Головна Світ Політика
search button user button menu button

У 2025 році Німеччина скоротила експорт зброї до України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У 2025 році Німеччина скоротила експорт зброї до України
Поставки зброї до України скоротилися після двох рекордних років експорту з Німеччини
фото з відкритих джерел

Німеччина у 2025 році суттєво зменшила обсяги ліцензій на експорт озброєння до України

Кількість ліцензій на експорт зброї з Німеччини в цьому році значно зменшилася після двох попередніх рекордних років. Про це повідомляє німецький журнал Spiegel, посилаючись на відповідь Федерального міністерства економіки та енергетики на запит Лівої партії.

Уряд Німеччини дав зелене світло на експорт зброї та іншого військового обладнання на суму 8,40 млрд євро в період з 1 січня по 8 грудня 2025 року. Тоді  як у попередні два роки обсяг затверджених ліцензій досяг рекордного рівня 13,33 млрд євро (2024 рік) і 12,15 млрд євро (2023 рік).

За даними dpa, лист державного секретаря Томаса Штеффена вказує на значне зменшення експорту зброї Україні. Ця цифра становить 1,14 млрд євро, порівняно з 8,15 млрд євро за весь попередній рік.

Речниця міністерства пояснила ЗМІ, що поточна підтримка України частково базується на раніше наданих дозволах. Також кошти для України передають «на довгострокові проекти, які не всі призведуть до негайного здобуття експортних ліцензій».

Ліцензії на експорт зброї не потрібні для всіх послуг з військової підтримки. Це також стосувалося попереднього року, запевнила вона та додала, що Україна все більше інвестує у власне виробництво зброї.

З моменту зміни уряду детальний перелік поставок зброї до України не публікують. Новий уряд ХДС/ХСС і СДПН обґрунтовує цю зміну курсу тим, що російські агресори не мають знати про військову підтримку України.

За нового уряду Німеччини було видано експортні ліцензії на загальну суму 5,39 млрд євро. Серед країн-імпортерів після Норвегії (1,31 млрд євро) Туреччина посідає друге місце з експортними ліцензіями на суму 726 млн євро, випереджаючи Україну (483 млн євро). Це найвищий показник для Туреччини з 1999 року.

Поставки озброєння до Туреччини, яка є партнером НАТО, є суперечливими через ситуацію з правами людини в цій країні, а також через міжнародні дії уряду в Анкарі. Після вторгнення Туреччини до Сирії в 2016 році експортні ліцензії були значно скорочені до одиниць і десятків мільйонів євро.

Однак за попереднього коаліційного уряду вони вже зросли до понад 250 мільйонів євро минулого року.

Нагадаємо, що у листопаді канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв оснастити українську армію далекобійними системами озброєння, проте ухильно відповів щодо крилатих ракет Taurus.

Уряд Німеччини планує збільшити військову та фінансову підтримку України на 3 млрд євро наступного року.

Читайте також:

Теги: експорт Україна озброєння зброя Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАТО переймає український досвід використання дронів-перехоплювачів
НАТО переймає український досвід використання дронів-перехоплювачів
27 грудня, 04:57
Путін давно втратив зв’язок з реальністю
Брехня Путіна штовхає Росію до краху
26 грудня, 18:20
У чому полягає антиукраїнськість Михайла Булгакова?
Українофоб чи русофоб? Головний секрет Булгакова, про який всі мовчать
26 грудня, 09:27
Зеленський: Строк дії гарантій безпеки для України поки не обговорювався
Зеленський: Строк дії гарантій безпеки для України поки не обговорювався
16 грудня, 18:55
Треба дотанцювати це танго до кінця…
Американське політичне танго: Україна має дотанцювати до кінця
9 грудня, 15:05
На фото: військовослужбовці 148-ї ОАБр ЗСУ готуються до стрільби з самохідної гаубиці «Цезар» поблизу Покровська, 23 листопада 2025 року
Відступ і оточення? Що говорять про оборону Покровська і Мирнограда українські військові
8 грудня, 17:10
На пряме запитання, чи може президент США «відійти від питання України», Трамп-молодший відповів ствердно
Трамп може відмовитися від мирного процесу щодо України: старший син президента США зробив заяву
7 грудня, 17:58
Депутати у Німеччині підпримали законопроект про реформу призову до збройних сил
Бундестаг схвалив реформу призову у Німеччині
5 грудня, 15:14
Жінку засудили до восьми років позбавлення волі
Працівниця музшколи поскаржилася росіянам, що до її міста приїхали ЗСУ
30 листопада, 20:15

Політика

Путін заборонив виконувати рішення іноземних судів у Росії
Путін заборонив виконувати рішення іноземних судів у Росії
Розвідка Естонії розповіла, чи планує Росія напад на країни Балтії
Розвідка Естонії розповіла, чи планує Росія напад на країни Балтії
Вучич офіційно погодився на перевибори після року протестів у Сербії
Вучич офіційно погодився на перевибори після року протестів у Сербії
У 2025 році Німеччина скоротила експорт зброї до України
У 2025 році Німеччина скоротила експорт зброї до України
Китай пояснив, навіщо розпочав масштабні військові навчання біля Тайваню
Китай пояснив, навіщо розпочав масштабні військові навчання біля Тайваню
Коли Путін поговорить із Зеленським? Кремль зробив заяву
Коли Путін поговорить із Зеленським? Кремль зробив заяву

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua